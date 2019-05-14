Открытый космос : Основатель Амазона строит лунный модуль

14 Май 12:38 2019-05-14T21:07:37+03:00

Основатель Амазона строит лунный модуль 00:00 00:00

Владелец частной космической компании Blue Origin и самый богатый человек на Земле Джефф Безос рассказал о разработке лунного модуля Blue Moon. Это аппарат для доставки на поверхность Луны до 3,6 тонны полезной нагрузки. Он разрабатывается уже три года и должен запускаться ракетой New Glenn, которая также создается в компании Blue Origin, можно запускать и другими достаточно мощными ракетами.

В показанной версии лунный модуль может выводить малые спутники окололунной орбиты и высадить на поверхность сразу несколько больших луноходов. При необходимости модуль можно увеличить до грузоподъемности 6,5 тонны, что открывает возможности для запуска людей на Луну. Напомню, модуль Apollo, на котором стартовали с Луны люди в 60-70-е годы, весил чуть более 4,5 тонны. Компания Blue Origin выражает готовность обеспечить пилотируемую высадку к 2024 году.

Особенность этого модуля — кислород-водородное топливо и новый ракетный двигатель тягой 4,5 тонны. В двигателе использованы детали, напечатанными на 3D-принтере. Обычно водород и кислород применяется в ракетах, стартующих с Земли, а для полётов в космосе используют другое топливо. Но тут идея Blue Origin состоит в добыче воды на Луне, получении из нее топлива и многократном использовании модуля. Также из кислорода и водорода можно получать электроэнергию, что актуально во время лунных ночей, которые длятся две земных недели.

Пока Blue Moon — инициативная разработка частной компании. Однако американские политики всё увереннее говорят о возвращении астронавтов на Луну и сотрудничестве с частными компаниями. В марте Белый дом объявил о стремлении высадить американцев на Луне не позже 2024 года, то есть к завершению возможного второго срока президентства Дональда Трампа. Очевидно, проект Джеффа Безоса ориентирован на получения госконтракта, который может составлять несколько миллиардов долларов, хотя сам владелец «Амазона» готов инвестировать в свою компанию по миллиарду долларов в год. Для сравнения, годовой бюджет «Роскосмоса» около трех миллиардов долларов.

Конкурент Blue Origin за госконтракт на лунную посадку — это компания Lockheed Martin, которая многие десятилетия работает с NASA. Также в США есть несколько небольших компаний, которые создают малые аппараты, способные доставлять на Луну до нескольких десятков килограмм полезной нагрузки.

Цели Джеффа Безоса и компании Blue Origin даже более масштабные, чем высадка астронавтов на Луну, — это развитие космической экономики, орбитальной промышленности и использование энергии Солнца. Отдаленная цель — превращение человечества в космический вид, не привязанный к Земле.

Другой известный космический предприниматель Илон Маск, основатель компании SpaceX, также ратует за освоение космоса, но в качестве цели он видит освоение Марса.

Больше интересных фактов об исследовании космоса вы найдете в сообществе «Открытый космос» в социальных сетях и на моём сайте.