Темы дня : Педагог оскорбила ученицу за невыученную песню, а в Госдуме предложили создать совет по соблюдению морали

14 Май 14:03 2019-05-14T16:42:20+03:00

Педагог оскорбила ученицу за невыученную песню, а в Госдуме предложили создать совет по соблюдению морали 00:00 00:00

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- Сегодня стало известно об еще одном случае унижения учеников учителями. В Южно-Сахалинске педагог по музыке оскорбила шестиклассницу, которая не выучила песню. Запись этого урока сразу попала в сеть.

- В Госдуме предложили создать совет по соблюдению морали (!) на телевидении. Депутат от ЛДПР Василий Власов, выступая с думской трибуны, обрушился с критикой на телевизионных журналистов. По его мнению, именно они виноваты во многих проблемах в стране.