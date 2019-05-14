2019-05-14T16:42:20+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Педагог оскорбила ученицу за невыученную песню, а в Госдуме предложили создать совет по соблюдению морали

Валентин Алфимов - с главными новостями дняВалентин Алфимов - с главными новостями дня

Валентин Алфимов - с главными новостями дня

Педагог оскорбила ученицу за невыученную песню, а в Госдуме предложили создать совет по соблюдению морали

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Главные темы:

- Сегодня стало известно об еще одном случае унижения учеников учителями. В Южно-Сахалинске педагог по музыке оскорбила шестиклассницу, которая не выучила песню. Запись этого урока сразу попала в сеть.

- В Госдуме предложили создать совет по соблюдению морали (!) на телевидении. Депутат от ЛДПР Василий Власов, выступая с думской трибуны, обрушился с критикой на телевизионных журналистов. По его мнению, именно они виноваты во многих проблемах в стране.

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