Темы дня : Свердловский губернатор собрал противников и сторонников строительства храма, в Сочи прилетел Помпео, Соловьёв ответил на критику из Госдумы

14 Май 15:03 2019-05-14T17:04:42+03:00

Свердловский губернатор собрал противников и сторонников строительства храма, в Сочи прилетел Помпео, Соловьёв ответил на критику из Госдумы 00:00 00:00

- Екатеринбургская епархия отменила запланированный на вечер молебен на месте строительства собора в центре города. Минувшем вечером там началась стихийная акция - на улицы вышли сторонники сохранения сквера, на месте которого планируют возвести церковь, а также жители, выступающие ЗА храм.

В РПЦ отреагировали на акцию в Екатеринбурге. Зам. главы Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что такие митинги выгодны определённым людям, но сама церковь никому не мешает.

- В аэропорту Сочи приземлился самолет госсекретаря США. Таким образом, начался первый рабочий визит Майка Помпео в Россию. Сегодня он встретится со своим коллегой - министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а после отправится на переговоры с Владимиром Путиным.

- Владимир Соловьёв ответил на критику из Госдумы. Телеведущий заявил, что совет по соблюдению морали на телевидении, может быть, и нужен, но депутатам прежде надо хорошо подумать.