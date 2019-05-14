Темы дня : Свердловский губернатор собрал противников и сторонников строительства храма, в Сочи прилетел Помпео, Соловьёв ответил на критику из Госдумы
Валентин Алфимов - с главными новостями дня
Свердловский губернатор собрал противников и сторонников строительства храма, в Сочи прилетел Помпео, Соловьёв ответил на критику из Госдумы
- Екатеринбургская епархия отменила запланированный на вечер молебен на месте строительства собора в центре города. Минувшем вечером там началась стихийная акция - на улицы вышли сторонники сохранения сквера, на месте которого планируют возвести церковь, а также жители, выступающие ЗА храм.
В РПЦ отреагировали на акцию в Екатеринбурге. Зам. главы Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что такие митинги выгодны определённым людям, но сама церковь никому не мешает.
- В аэропорту Сочи приземлился самолет госсекретаря США. Таким образом, начался первый рабочий визит Майка Помпео в Россию. Сегодня он встретится со своим коллегой - министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а после отправится на переговоры с Владимиром Путиным.
- Владимир Соловьёв ответил на критику из Госдумы. Телеведущий заявил, что совет по соблюдению морали на телевидении, может быть, и нужен, но депутатам прежде надо хорошо подумать.