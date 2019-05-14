Темы дня : Помпео встретился с Лавровым, за пьяные ДТП собираются сажать на 15 лет, россияне начали получать прибавку к пенсиям

14 Май 19:03 2019-05-14T20:19:06+03:00

Помпео встретился с Лавровым, за пьяные ДТП собираются сажать на 15 лет, россияне начали получать прибавку к пенсиям 00:00 00:00

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- Майк Помпео встретился с Сергеем Лавровым. Госсекретарь США приехал в Сочи на встречу с российским коллегой и с президентом Путиным. Однако к этому часу прошла только первая часть переговоров. Главы МИД обеих стран проговорили более трёх часов, а потом дали совместную пресс-конференцию, где рассказали, что успели обсудить. С подробностями из Сочи - наш специальный корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов.

- За пьяные ДТП собираются сажать на 15 лет. Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает ответственность для нетрезвых водителей. Их предлагают наказывать так же, как за умышленное убийство. Сейчас гонщики, «под мухой» сбившие человека, отделываются 2-3 годами колонии. По предложению думцев, эти сроки увеличатся в разы. Впрочем, 15 лет предлагают давать, если в ДТП погибли несколько человек. Если жертва одна - срок будет от трёх до семи лет.

- Россияне начали получать прибавку к пенсиям. В нашей стране заработали новые правила индексации. На них ещё в феврале обратил внимание Владимир Путин.

- Голодными не останемся: Хамон всё-таки разрешили! Правда, привезти его можно будет только из тех стран, где нет эпидемии среди скота. Минсельхоз поставил точку в вопросе, который вызвал жаркие споры в прошлом месяце. Тогда Национальная мясная ассоциация предложила совсем запретить ввоз вяленого мяса и сыра из-за границы.

- В Братиславе продолжается чемпионат мира по хоккею, и сборная России удерживает статус фаворита. Вчера "красная машина" обыграла Чехию в матче группового этапа. Встреча закончилась со счётом три-ноль. Счет открыл Сергей Андронов, удвоил преимущество сборной России Гусев, а в конце игры пустые ворота поразил защитник Никита Зайцев.