2019-05-15T15:13:20+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Военный летчик Андрей Красноперов: Летчики не были готовы к посадке в ручном режиме управлении

Следователи установили, какие события привели к возгоранию самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) при посадке в Шереметьево и гибели 41 человека. Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСССледователи установили, какие события привели к возгоранию самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) при посадке в Шереметьево и гибели 41 человека. Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Эксперты полностью восстановили картину авиакатастрофы "Суперджета" в Шереметьеве

Военный летчик Андрей Красноперов: Летчики не были готовы к посадке в ручном режиме управлении

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Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к расследованию, главной причиной трагедии стала ошибка пилотов во время захода на посадку. По данным специалистов, через 15 минут после вылета в лайнер действительно ударила молния. Разряд угодил в нос самолета, после чего грозовая защита отключила генераторы и перевела электроснабжение на аккумуляторные батареи. Но молния не создала критическую ситуацию. Более того, экипаж продолжил посадку даже после того, как "Суперджет" несколько раз подпрыгнул уже на взлетно-посадочной полосе.

Мы попросили прокомментировать выводы экспертов пилота 1 класса, военного летчика Андрея Красноперова. Слушаем!

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