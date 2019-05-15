15 Май 12:16 2019-05-15T15:13:20+03:00

Военный летчик Андрей Красноперов: Летчики не были готовы к посадке в ручном режиме управлении 00:00 00:00

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к расследованию, главной причиной трагедии стала ошибка пилотов во время захода на посадку. По данным специалистов, через 15 минут после вылета в лайнер действительно ударила молния. Разряд угодил в нос самолета, после чего грозовая защита отключила генераторы и перевела электроснабжение на аккумуляторные батареи. Но молния не создала критическую ситуацию. Более того, экипаж продолжил посадку даже после того, как "Суперджет" несколько раз подпрыгнул уже на взлетно-посадочной полосе.

Мы попросили прокомментировать выводы экспертов пилота 1 класса, военного летчика Андрея Красноперова. Слушаем!