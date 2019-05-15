2019-05-15T14:26:58+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Переговоры вокруг храма в Екатеринбурге завершились безрезультатно, в теле Доренко не нашли следов отравления, на землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Переговоры вокруг храма в Екатеринбурге завершились безрезультатно, в теле Доренко не нашли следов отравления, на землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

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Главные темы:

- В Екатеринбурге по-прежнему неспокойно. Акция против строительства храма в центре города переросла в беспорядки. Стихийный митинг начался в понедельник вечером. Во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с представителями обеих сторон - противниками возведения храма и теми, кто выступает за его строительство. Но переговоры оказались безуспешными.

- Стали известны результаты повторной экспертизы тела Сергея Доренко. Признаков отравления - не найдено.

- В Кремле не почувствовали прорыва после встречи Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Но, по его словам, с американской стороны появился деловой настрой.

- В Словакии продолжается Чемпионат Мира по хоккею. За первые дни фанзоны посетили больше ста тысяч болельщиков. В понедельник сборная Россия, фаворит первенства, победила Чехию - 3:0. "Красная машина" обыграла своих принципиальных соперников в лучших традициях. Ну а сегодня вечером наши встретятся с итальянцами.

- На землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Ей уже присвоен третий уровень из пяти. Роскосмос даже был вынужден выступить с официальным заявлением: Никаких изменений в функционировании орбитальной группировки не зафиксировано. Высокая активность Солнца негативно влияет не только на технику, но и на человека. Сейчас многие стали жаловаться на плохое самочувствие.

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В студии: Валентин АЛФИМОВ
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