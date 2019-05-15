Темы дня : Дата прощания с Доренко пока не определена, в Екатеринбурге беспорядки, Украина ввела санкции против России

15 Май 13:03 2019-05-15T15:48:00+03:00

Дата прощания с Доренко пока не определена, в Екатеринбурге беспорядки, Украина ввела санкции против России 00:00 00:00

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- Дата прощания с журналистом Сергеем Доренко пока не определена. Официальное заключение экспертизы будет выдано в ближайшие часы, сообщил гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

- В Екатеринбурге по-прежнему неспокойно. Акция против строительства храма в центре города переросла в беспорядки. Стихийный митинг начался в понедельник вечером. Во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с представителями обеих сторон - противниками возведения храма и теми, кто выступает за его строительство. Но переговоры оказались безуспешными.

- Бурятское управление ФСИН объяснило появление музыкального клипа: ролик сняли для творческого конкурса, приуроченного ко Дню оперативного работника; видео не предназначалось для широкого пользования. Также сообщается, что заключённые не снимались - их роль исполняли сотрудники ФСИН.

- Сегодня крымчане отмечают годовщину открытия моста. За первый год по нему проехало 5 миллионов машин.

У жительницы Симферополя Татьяны Пантелеевой есть еще один повод для радости. Осуществилась её самая заветная мечта - отправиться в путешествие и просто отдохнуть. Болгарский журналист организовал ей полет на вертолете, поездку на суперкаре, игра в гольф-клубе и проживание в 5-звездочном отеле.

- Украина ввела новые экономические санкции против России. Запреты касаются поставок российских товаров. Речь идет о минеральных удобрениях, сельхозпродукции, транспорта, фанеры и прочего. По мнению украинских депутатов, решение направлено на препятствование утечки капиталов в Россию, а также поддержку существующих и создание новых рабочих мест на Украине.