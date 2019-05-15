2019-05-15T17:54:49+03:00
Инспектор гаджетов
Александр ТАГИРОВ

Инспектор гаджетов : Тамагочи возвращаются!

Спустя 22 года создатели решили реанимировать проект тамагочиСпустя 22 года создатели решили реанимировать проект тамагочи

Спустя 22 года производитель решил выпустить новую версию суперпопулярной игрушки

Тамагочи возвращаются!

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Наверное, каждый из нас в детстве мечтал завести домашнее животное, чтобы гулять с ним, кормить и ухаживать. Но, как это часто бывает, такая возможность была не у всех. Решение проблемы появилось в далеком 96 году, когда на рынке появились Тамагочи. Оригинальная японская игрушка смогла увлечь не одно поколение детей, став любимым карманным другом.

И вот, спустя 22 года выпустили улучшенную версию Tamagotchi On. Но прежде, чем познакомиться с новой версией культовой игрушки, давайте вспомним, какой была Тамагочи изначально.. Внешне игра представляла собой небольшой брелок, по форме напоминающий яйцо, с маленьким жидкокристаллическим экраном и парой кнопок. Суть игры в том, чтобы ухаживать за питомцем: кормить его, поить и укладывать спать.

По легенде, которую придумали создатели, в Тамагочи жили не просто животные. На самом деле это были пришельцы, которые прилетели на нашу планету. И так как земные условия не подходили для их жизни, некий профессор Микачу создал для них специальные "скафандры" – те самые брелоки. Вот оно как.

При недостаточном внимании питомец просто умирал, а игра не имела возможности перезагрузки. Многие дети тяжело переносили эту утрату и поэтому разработчики выпустили версию с возможностью начать все сначала - любимец оживал и игра начиналась заново.

В новой версии Тамагочи, как и прежде, живет в корпусе, стилизованном под яйцо. Обновленный гаджет умеет подключаться к смартфону с Bluetooth, а фирменное приложение позволит знакомить вашего питомца с другими, участвовать в различных мероприятиях и загружать новый контент.

Взаимодействовать между собой игрушки могут и без смартфона. Это позволит им играть вместе, а их хозяевам — получить памятные фотографии. Более того, вы можете отправить своего питомца в отпуск в другую игрушку, так что в вашей на время воцарится тишина. Виртуальные друзья также могут создавать семьи и обзаводиться потомством.

Продаваться новые тамагочи будут в Японии и США. Цена игрушки довольно высокая - целых 60 долларов ил почти 4 тысячи рублей. Появится ли гаджет в России, пока неизвестно.

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В студии: Андрей РЯБЦЕВ
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