2019-05-15T17:05:00+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : В ближайший год могут закрыться 46 банков, узников китовой тюрьмы в Приморье выпустят через две-три недели, в Каннах открылся кинофестиваль

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

В ближайший год могут закрыться 46 банков, узников китовой тюрьмы в Приморье выпустят через две-три недели, в Каннах открылся кинофестиваль

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Главные темы:

- 46 банков в ближайший год могут лишиться лицензий. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства "Эсперт РА". По их мнению, дефолт грозит 10-ти процентам действующих банков.

- Узников китовой тюрьмы в Приморье выпустят на свободу через две-три недели - об этом сегодня сообщили журналистам ученые института проблем экологии и эволюции РАН. Они объяснили, что это оптимальный период, поскольку в это время, вдоль берега будет идти рыба. Таким образом касатки и белухи, несколько месяцев содержащиеся в неволе, легче адаптируются к естественной среде. Исследователи также считают, что животных нужно выпускать сразу всех, чтобы они сформировали социальную группу - это тоже поможет им выжить.

- Во Франции открылся 72-й Каннский кинофестиваль. В основном конкурсе представлены новые проекты как настоящих классиков, так и юных талантов. В Каннах работает наш кинообозреватель Стас Тыркин, он на прямой связи со студией.

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