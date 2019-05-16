Главное - вовремя : В Екатеринбурге ОМОН оттеснил протестующих от места строительства храма. Навальный вылетел на помощь

СЕГОДНЯ 08:03 2019-05-16T12:08:50+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

В Екатеринбурге ОМОН оттеснил протестующих от места строительства храма. Навальный вылетел на помощь 00:00 00:00

Главные темы:

- В Екатеринбурге ОМОН оттеснил протестующих от места строительства храма. Навальный вылетел на помощь протестующим.

В РМК заявили, что не призывали спортсменов из академии единоборств на место конфликта в Екатеринбурге.

- Роспотребнадзор запустил проект по оценке питания населения.

- Кинопремьеры этой недели.

- В Красноярске мэр запретил строительство храма на месте сквера.

- Сегодня - второй полуфинал "Евровидения". Какие шансы у Сергея Лазарева?

- Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила с инициативой ввести в школах должность специалиста по мониторингу соцсетей.

- Обзор прессы.

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