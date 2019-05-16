Главное - вовремя : В Екатеринбурге ОМОН оттеснил протестующих от места строительства храма. Навальный вылетел на помощь
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня
В Екатеринбурге ОМОН оттеснил протестующих от места строительства храма. Навальный вылетел на помощь
Главные темы:
- В Екатеринбурге ОМОН оттеснил протестующих от места строительства храма. Навальный вылетел на помощь протестующим.
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