Темы дня : Начался суд по «Зимней вишне», Зеленский станет президентом 20 мая, Коломойский вернулся на Украину

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-16T14:27:42+03:00

Начался суд по «Зимней вишне», Зеленский станет президентом 20 мая, Коломойский вернулся на Украину 00:00 00:00

Главные темы:

- Стала известна дата прощания с журналистом Сергеем Доренко. Церемония пройдет 17 мая на Троекуровском кладбище. Об этом рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

- Суд в Кемерове приступил к рассмотрению уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". На скамье подсудимых бывший директор компании-собственника, технический директор комплекса, начальник пожарного караула и другие - всего 7 человек. Они обвиняются в халатности и нарушении требований безопасности.

- В Красноярском крае завершилось расследование громкого дела бывшей учительницы английского, которая домогалась 15-летнего ученика. Светлану Филиппову признали невменяемой. Вероятнее всего, педагога отправят на принудительное лечение.

- Верховная Рада назначила дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Церемония пройдет 20 мая.

А тем временем, в страну вернулся олигарх Игорь Коломойский. Он покинул Украину два года назад из-за конфликта, пока еще с действующим президентом, Петром Порошенко. Миллиардер прилетел ночью в аэропорт Днепра.

А пока Зеленский готовится занять кабинет президента Украины, его предшественник, но пока еще действующий глава государства, Петр Порошенко проявляет небывалую активность - вносит кадровые изменения и принимает, достаточно, противоречивые законы.