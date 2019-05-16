2019-05-16T14:27:42+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Начался суд по «Зимней вишне», Зеленский станет президентом 20 мая, Коломойский вернулся на Украину

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Начался суд по «Зимней вишне», Зеленский станет президентом 20 мая, Коломойский вернулся на Украину

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Главные темы:

- Стала известна дата прощания с журналистом Сергеем Доренко. Церемония пройдет 17 мая на Троекуровском кладбище. Об этом рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

- Суд в Кемерове приступил к рассмотрению уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". На скамье подсудимых бывший директор компании-собственника, технический директор комплекса, начальник пожарного караула и другие - всего 7 человек. Они обвиняются в халатности и нарушении требований безопасности.

- В Красноярском крае завершилось расследование громкого дела бывшей учительницы английского, которая домогалась 15-летнего ученика. Светлану Филиппову признали невменяемой. Вероятнее всего, педагога отправят на принудительное лечение.

- Верховная Рада назначила дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Церемония пройдет 20 мая.

А тем временем, в страну вернулся олигарх Игорь Коломойский. Он покинул Украину два года назад из-за конфликта, пока еще с действующим президентом, Петром Порошенко. Миллиардер прилетел ночью в аэропорт Днепра.

А пока Зеленский готовится занять кабинет президента Украины, его предшественник, но пока еще действующий глава государства, Петр Порошенко проявляет небывалую активность - вносит кадровые изменения и принимает, достаточно, противоречивые законы.

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