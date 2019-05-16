2019-05-16T14:50:15+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Один из подсудимых по делу «Зимней Вишни» признал свою вину, Поклонская считает протесты в Екатеринбурге майданом, спецслужбы читают WhatsApp

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Один из подсудимых по делу «Зимней Вишни» признал свою вину, Поклонская считает протесты в Екатеринбурге майданом, спецслужбы читают WhatsApp

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Главные темы:

- Один из подсудимых по делу о пожаре в "Зимней Вишни" признал свою вину. Сегдоня, спустя год после трагедии, в Кемерове начались судебные слушания. Народу, а это и участники процесса, и родственники погибших, и журналисты настолько много, что заседание вынуждены были перенести в другой суд, где больше помещение.

- Протесты в Екатеринбурге прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее мнению, - митинги организуют люди, которые хотят устроить российский майдан.

Похожая история развивается в Красноярске. Бурное обсуждение среди горожан вызвало строительство Богородице-Рождественского собора. И красноярские власти приняли решение НЕ возводить храм.

- Верховная Рада назначила дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Церемония пройдет 20 мая. Обсужение длилось час. "За" проголосовали 315 депутатов, "против" лишь двое - это члены партии Порошено.

Теперь всех волнует главный вопрос, а распустит ли Зеленский парламент?

- На Украину вернулся Игорь Коломойский. Олигарх, которого считают патроном Зеленского, покинул страну два года назад из-за конфликта с Петром Порошенко. Коломойский прилетел минувшей ночью в город Днепр (это бывший Днепропетровск).

- Сегодня Крымский мост отмечает годовщину. 16 мая 2018 года по переправе проехали первые машины. Теперь дорога на полуостров и обратно занимает всего несколько минут. Это сразу оценили путешественники - и сейчас на отдых едет все больше и больше туристов. Что посмотреть в Крыму, где остановиться и сколько денег взять с собой - Ольга Медведева.

- Российские болельщики отмечают рекорд, поставленный нашими хоккеистами. На чемпионате мира сборная России обыграла итальянцев со счётом - 10:0!

Ну что, зато теперь мы знаем, что в Италии есть хоккей.

Было уже что-то подобное раньше - наша команда трижды показывала результат 10:1. А максимальное количество голов "красная машина" забила англичанам, в 94-м году. Счёт тогда был 12:3. Наставником сборной был Борис Михайлов. Тренер похвалил и нынешний состав сборной.

- Спецслужбы США читают сообщения пользователей "Вотсапа". Основатель "Вконтакте" и "ТелегрАма" Павел Дуров обвинил мессенджер в сотрудничестве с ФБР. По мнению Дурова, в приложении специально допущены ошибки, чтобы бюро могло воспользоваться уязвимостью и собирать скрытую информацию о людях.

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