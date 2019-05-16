Темы дня : МАК собирается испытать режим ручного управления «Суперджета», а в Москве неизвестный внёс в банкомат полмиллиона рублей билетами банка приколов

16 Май 14:03 2019-05-16T16:55:51+03:00

МАК собирается испытать режим ручного управления «Суперджета», а в Москве неизвестный внёс в банкомат полмиллиона рублей билетами банка приколов 00:00 00:00

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- Межгосударственный авиационный комитет, расследующий катастрофу "Суперджета" в Шереметьеве, может выступить с рекомендацией проверить качество подготовки пилотов авиакомпании. Также эксперты МАК собираются испытать характеристики режима ручного управления, в том числе работу системы при попадании в лайнер молнии.

Тем временем единственный пассажир, выживший из хвоста горевшего лайнера, Сергей Кузнецов рассказал проекту "База", что его спасла 9-летняя дочь. Она явилась ему в видении.

- В Москве неизвестный внёс в банкомат полмиллиона рублей билетами банка приколов. Злоумышленнику удалось обмануть терминал - деньги были зачислены на два счёта. Причём, устройство распознало подделку только в 35-ти купюрах.