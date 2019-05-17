Главное - вовремя : Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения» и охрип, а в Екатеринбурге запели песни на месте строительства храма после слов Путина
Михаил Антонов и Александра Кочнева - с главными темами дня
Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения» и охрип, а в Екатеринбурге запели песни на месте строительства храма после слов Путина
Главные темы:
- Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения» и охрип.
- В Екатеринбурге пели песни после предложения Путина о голосовании о судьбе храма.
- Group-IB зафиксировала автоматизированную отправку СМС за участника шоу "Голос. Дети".
- ВЦИОМ: россияне стали чаще обращаться в платные медучреждения. По данным опроса, 15% респондентов обращаются в платные поликлиники и больницы
- Инспектор гаджетов. Вовсю идут испытания аэротакси.
- Дату инаугурации Зеленского утвердили. Успеет ли он распустить Раду?
- Опрос: 65% российских семей не имеют сбережений на чёрный ден.
- Коридоры власти.
- Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище в Москве.
- Обзор прессы.
- Поклонники «Игры престолов» создали петицию. Они требуют переснять финальный сезон
В петиции они обвинили сценаристов сериала в том, что те не справились со своей задачей без книг Джорджа Мартина.
- Опрос показал, что большинство работодателей ищут сотрудников в соцсетях.
- Новости спорта.