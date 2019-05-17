2019-05-17T11:46:58+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВАлександра КОЧНЕВА

Главное - вовремя : Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения» и охрип, а в Екатеринбурге запели песни на месте строительства храма после слов Путина

Михаил Антонов и Александра Кочнева - с главными темами дняМихаил Антонов и Александра Кочнева - с главными темами дня

Михаил Антонов и Александра Кочнева - с главными темами дня

Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения» и охрип, а в Екатеринбурге запели песни на месте строительства храма после слов Путина

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Главные темы:

- Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения» и охрип.

- В Екатеринбурге пели песни после предложения Путина о голосовании о судьбе храма.

- Group-IB зафиксировала автоматизированную отправку СМС за участника шоу "Голос. Дети".

- ВЦИОМ: россияне стали чаще обращаться в платные медучреждения. По данным опроса, 15% респондентов обращаются в платные поликлиники и больницы

- Инспектор гаджетов. Вовсю идут испытания аэротакси.

- Дату инаугурации Зеленского утвердили. Успеет ли он распустить Раду?

- Опрос: 65% российских семей не имеют сбережений на чёрный ден.

- Коридоры власти.

- Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище в Москве.

- Обзор прессы.

- Поклонники «Игры престолов» создали петицию. Они требуют переснять финальный сезон

В петиции они обвинили сценаристов сериала в том, что те не справились со своей задачей без книг Джорджа Мартина.

- Опрос показал, что большинство работодателей ищут сотрудников в соцсетях.

- Новости спорта.

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