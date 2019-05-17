Темы дня : Москва попрощалась с Доренко, в Екатеринбурге задержали более 100 митингующих, Волга сильно обмелела

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-17T13:10:34+03:00

Москва попрощалась с Доренко, в Екатеринбурге задержали более 100 митингующих, Волга сильно обмелела 00:00 00:00

Главные темы:

- В Москве завершилась церемония прощания с Сергеем Доренко. Гражданская панихида проходила на Троекуровском кладбище. Проводить журналиста в последний путь пришли коллеги, друзья и близкие.

- В Екатеринбурге сейчас известно о более чем ста задержанных, многим суд назначил арест по статье «Мелкое хулиганство». Пик пришелся на среду, когда собравшиеся в сквере бросали в полицейских бутылки, камни и яйца. Все закончилось задержаниями и разгоном демонстрантов.

- На Волге наблюдает экологическое бедствие - река сильно обмелела. Проблема наблюдается в Ульяновской, Костромской, Тверской и Астраханской областях. Так, уровень воды в Куйбышевском водохранилище у Тольятти упал до критических отметок. В Казани перенесли открытие речного сообщения.

- Шестьдесят региональных депутатов имеют доход ниже прожиточного минимума. Издание РБК проанализировало данные деклараций за прошлый год. 11 парламентариев, судя по отчетности, не заработали вообще ничего. Например, 28-летняя Дарья Украинцева из Новосибирского заксобрания все 12 месяцев была в отпуске по уходу за ребенком. Но были и те, кто всё же получал зарплату. Так, депутат заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш задекларировал доход в... 3 копейки.

- В расследовании смерти актёра Дмитрия Марьянова поставлена точка. Следствие предъявило обвинение директору реабилитационной клиники, где умер артист. Выяснилось, что Марьянова можно было спасти.

- Российские фанаты празднуют выход Сергея Лазарева в финал Евровидения. Накануне в Тель-Авиве состоялся второй отборочный этап. Участвовали 18 артистов, и Лазарев, по результатам голосования зрителей и профессионального жюри, вошёл в десятку лучших.

- Детская площадка из Рязани стала известной на всю страну. Власти потратили несколько миллионов рублей на её установку - но ничего не сделали. Отчаявшись получить ответ от местных чиновников, горожане обратились с этим вопросом - к Владимиру Путину.