2019-05-17T14:12:45+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Зеленского лишили возможности распустить Раду, а сборная Россия по хоккею готовится к матчу с Латвией

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Валентин Алфимов - с главными новостями дня

Зеленского лишили возможности распустить Раду, а сборная Россия по хоккею готовится к матчу с Латвией

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Главные темы:

- Владимира Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду.

Фракция «Народный фронт» заявила о выходе из состава парламентской коалиции «Европейская Украина». После этого спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что теперь запущен механизм формирования нового большинства.

По конституции, у депутатов есть на это 30 дней. Президент сможет досрочно прекратить полномочия парламента, если новая коалиция не будет сформирована в течение месяца. Однако, в данном случае распустить Раду не получится. Дело в том, что Раду нельзы трогать, если до очередных выборов осталось меньше полугода. Как вы понимаете, это будет как раз такой случай.

- В Братиславе продолжается Чемпионат мира по хоккею. После легкой победы над итальянцами российская сборная готовятся к новой встрече на льду. 18 мая они будут играть с Латвией. Это будет уже 5 матч нашей сборной.

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