2019-05-20T13:46:03+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Появление джинсов, ссылка Ленина в Шушенское, появление термина «соцреализм», угон МиГ-29 в Турцию

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Появление джинсов, ссылка Ленина в Шушенское, появление термина «соцреализм», угон МиГ-29 в Турцию

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20 мая. В этот день в разные годы:

1873 год - день рождения джинсов. В этот день этот вид брюк был запатентован. Хотя появился гораздо раньше.

1897 год - Ленин прибывает в ссылку в Шушенское.

1932 год - появляется термин "социалистический реализм".

1989 год - советский летчик Александр Зуев угоняет МиГ-29 в Турцию.

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