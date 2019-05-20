Был бы повод : Появление джинсов, ссылка Ленина в Шушенское, появление термина «соцреализм», угон МиГ-29 в Турцию

СЕГОДНЯ 00:46 2019-05-20T13:46:03+03:00

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Появление джинсов, ссылка Ленина в Шушенское, появление термина «соцреализм», угон МиГ-29 в Турцию 00:00 00:00

20 мая. В этот день в разные годы:

1873 год - день рождения джинсов. В этот день этот вид брюк был запатентован. Хотя появился гораздо раньше.

1897 год - Ленин прибывает в ссылку в Шушенское.

1932 год - появляется термин "социалистический реализм".

1989 год - советский летчик Александр Зуев угоняет МиГ-29 в Турцию.