Был бы повод : Появление джинсов, ссылка Ленина в Шушенское, появление термина «соцреализм», угон МиГ-29 в Турцию
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Появление джинсов, ссылка Ленина в Шушенское, появление термина «соцреализм», угон МиГ-29 в Турцию
20 мая. В этот день в разные годы:
1873 год - день рождения джинсов. В этот день этот вид брюк был запатентован. Хотя появился гораздо раньше.
1897 год - Ленин прибывает в ссылку в Шушенское.
1932 год - появляется термин "социалистический реализм".
1989 год - советский летчик Александр Зуев угоняет МиГ-29 в Турцию.