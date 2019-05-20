Главное - вовремя : «Я вижу предвзятость к России»: Сергей Лазарев в эксклюзивном интервью «КП» после Евровидения

СЕГОДНЯ 08:03 2019-05-20T11:01:48+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

«Я вижу предвзятость к России»: Сергей Лазарев в эксклюзивном интервью «КП» после Евровидения 00:00 00:00

Главные темы:

- «Я вижу предвзятость к России»: Сергей Лазарев в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» после Евровидения.

- Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма.

- Скоро последний звонок в школах. Все ли выпускники знают, кем хотят стать.

- Почти каждый третий россиянин страдает от бессонницы

- Акция Delivery club. Хотели обратить внимание на проблему негативного отношения к курьерам, а в итоге вызвали негатив в обществе.

- Украинка бросила дочь в московской поликлинике из-за отношений с любовником. Забрать малышку хочет бабушка, но пока следователи устанавливают все родственные связи малышки.

- Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.