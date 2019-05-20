Главное - вовремя : «Я вижу предвзятость к России»: Сергей Лазарев в эксклюзивном интервью «КП» после Евровидения
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня
«Я вижу предвзятость к России»: Сергей Лазарев в эксклюзивном интервью «КП» после Евровидения
Главные темы:
- «Я вижу предвзятость к России»: Сергей Лазарев в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» после Евровидения.
- Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма.
- Скоро последний звонок в школах. Все ли выпускники знают, кем хотят стать.
- Почти каждый третий россиянин страдает от бессонницы
- Акция Delivery club. Хотели обратить внимание на проблему негативного отношения к курьерам, а в итоге вызвали негатив в обществе.
- Украинка бросила дочь в московской поликлинике из-за отношений с любовником. Забрать малышку хочет бабушка, но пока следователи устанавливают все родственные связи малышки.
- Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья.
- Новости спорта с Андреем Вдовиным.
- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.