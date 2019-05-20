2019-05-20T17:09:39+03:00
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Александр ТАГИРОВ

Инспектор гаджетов : Искусственный интеллект создал новый сорт виски

Искусственный интеллект создал новый сорт вискиИскусственный интеллект создал новый сорт виски

Александр Тагиров - о том, в каких необычных отраслях используют искусственный разум

Искусственный интеллект создал новый сорт виски

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Кажется, совсем недавно мы читали новости о том, как искусственный интеллект самостоятельно сделал первую кинокартину. И не просто сложил части чужих фильмов или выдал буквы сценария, а создал полноценную короткометражку. Сам написал сюжет, сам написал диалоги, сам выбрал сцены и даже определил выражения лиц актеров. После этого были новости о том, что машинам доверили написание картин и создание музыкальных произведений. В мире, где компьютерное сознание уже давно интегрировалось почти во все сферы жизни, такому уже давно не приходится удивляться. Хотя, искусственному интеллекту порой действительно находится неожиданное и необычное применение – совсем недавно он стал автором нового сорта виски.

Идея скрестить вековые традиции и компьютерный алгоритм принадлежала руководству одного из шведских винокуренных заводов. А помогать им будут разработчики из Microsoft.

Создание сорта виски — процесс довольно сложный. И дело тут не только в зерне и воде. На вкусовые качества напитка влияет фильтрация, дистилляция и способы соложения. И вот, рассчитать идеальные пропорции доверили искусственному интеллекту: за основу он возьмет данные о виски, которые уже есть у производителя. Анализ продаж тоже ляжет на виртуальные плечи компьютера. Ну а как же иначе? Придумать новый сорт – это только полдела. А сделать так, чтобы созданная формула нашла положительный отклик среди покупателей – совсем другая задача.

Авторы проекта заверяют, что такие инновации позволят выполнять работу быстрее, чем человек мог бы сделать вручную. И благодаря способности алгоритма вычислять огромное количество данных, появится возможность находить новые комбинации, которые раньше никогда бы не рассматривались.

Подробности о разработке нового сорта пока не сообщаются, но известно, что создание пройдет под строгим контролем экспертов винокуренного завода, которые и оценят работу искусственного интеллекта. А вот компания Microsoft в своем блоге уже пообещала, что первый созданный компьютерным алгоритмом виски будет доступен уже осенью этого года.

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