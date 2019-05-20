Темы дня : Реальные доходы населения продолжают падать, а в Петербурге создали робота, который играет на флейте и сочиняет музыку

20 Май 19:03 2019-05-20T20:17:36+03:00

Реальные доходы населения продолжают падать, а в Петербурге создали робота, который играет на флейте и сочиняет музыку 00:00 00:00

Главные темы:

- В этом году году реальные доходы населения продолжат падать. Это следует из доклада Счётной палаты. Там пояснили, что уже в первом квартале 2019 года доходы упали на 2,3% (две целых три десятых процента) по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

- В Петербурге создали робота Эльзу, которая играет на флейте и может сочинять музыку. Неземная красавица стала второй артисткой робо-бэнда.