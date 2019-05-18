Темы дня : Финал Евровидения, скандал вокруг детской площадки в Рязани, арест полковников ФСБ

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-18T15:41:31+03:00

Финал Евровидения, скандал вокруг детской площадки в Рязани, арест полковников ФСБ 00:00 00:00

Главные темы:

- Сергей Лазарев сегодня выступит в финале Евровидения. Впервые с 2016 года наша страна вышла в последний тур музыкального конкурса. На сцене будет сразу девять Сергеев Лазаревых. По задумке постановщиков, певец оказывается в окружении зеркал и цифровых экранов с собственным изображением. Лазарев выступит под пятым номером в первой части финала.

- Детская площадка из Рязани стала известной на всю страну. Власти потратили несколько миллионов рублей на её установку - но ничего не сделали. Отчаявшись получить ответ от местных чиновников, горожане обратились с этим вопросом - к Владимиру Путину. И теперь намечается что-то интересное.

- Помните полковника Захарченко - тот самый, у которого нашли комнату для денег, в которой были без малого 9 миллиардов? Так вот он сейчас сидит где-то и обливается горькими слезами - он теперь не самый-самый. Опустился на второе место по сумме в материалах уголовного дела. Лидер гонки теперь полковник ФСБ Кирилл Черкалин. Его обвиняют в получении взятки, а при обысках изъяли порядка 12 миллиардов рублей. Задержали 25 апреля вместе с подчиненными - Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым.

- Большинство работодателей используют для набора персонала соцсети. По данным опроса сервиса SuperJob, таковых 60 %. При этом треть фирм отслеживают активность сотрудников на личных страницах в интернете. Из них 3 % - уволили за это работника.

- Врачи призвали наказывать родителей, которые воспитывают детей веганами. Специалисты считают, что такая диета опасна для здоровья ребенка. И после смерти нескольких детей началось серьёзное обсуждение этого вопроса. Правда, пока - только в Бельгии. Именно там погибли несколько малышей.

- Владимир Зеленский планирует распустить Раду как можно скорее. Украинское издание "Страна" опубликовало проект его указа. Там говорится, что основанием для роспуска Рады станет недостаточное число депутатов. Это связано с тем, что в 2016 году из коалиции вышла "Батькивщина" и ещё две оппозиционные партии - в Раде осталось 226 депутатов (а должно быть в два раза больше). Сообщается, что этот указ Владимир Зеленский подпишет в понедельник, 20 мая, сразу же после своей инаугурации. Тогда же могут быть приняты меры и в отношении других политиков.

- В Москве неизвестный внёс в банкомат 500 000 рублей билетами банка приколов. Злоумышленнику удалось обмануть терминал - деньги были зачислены на два счёта. Причём устройство распознало подделку только в 35-ти купюрах.

- Одной из самых громких тем на этой неделе стали итоги проверки шоу "Голос". Победу дочери Алсу аннулировали. Компания Груп Ай Би подтвердила, что за девочку голосовали боты, а не простые зрители. Теперь Первый канал проведёт примирительный спецвыпуск 24 мая.