Темы дня : Встреча хоккейных команд России и Латвии, Дональд Трамп предложил отменить Грин-кард, Бурятское управление ФСИН оправдывается за клип

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-18T16:03:07+03:00

Встреча хоккейных команд России и Латвии, Дональд Трамп предложил отменить Грин-кард, Бурятское управление ФСИН оправдывается за клип 00:00 00:00

Главные темы:

- В эти минуты в Братиславе начинается хоккейный матч Россия-Латвия. Для нашей сборной это уже пятая игра на групповом этапе чемпионата мира — 2019. Пока все складывается хорошо, за плечами у наших уже четыре победы с общим счетом 23:2.

- Пока Владимир Зеленский готовится занять кабинет президента Украины, его предшественник, пока еще действующий глава государства проявляет небывалую активность - вносит кадровые изменения и принимает достаточно противоречивые законы.

- Сергей Лазарев сегодня выступит в финале Евровидения.

- Экономисты оценили вероятность обвала рубля, и она достаточно велика. Говорят, что факт экономического кризиса в ближайший год имеет вероятность 11%, а вот в ближайшие три года - 34%.

- Дональд Трамп предложил отменить лотерею Грин-кард. Это значит, что вид на жительство в Штатах теперь нельзя будет выиграть случайному человеку.

- Бурятское управление ФСИН объяснило появление музыкального клипа: ролик сняли для творческого конкурса, приуроченного ко Дню оперативного работника; видео не предназначалось для широкого пользования. Также сообщается, что заключённые не снимались - их роль исполняли сотрудники ФСИН. Пользователи обратили внимание не столько на результат художественной самодеятельности, сколько на то, как представляют себя сотрудники службы. Так, девушки в форме мастерски заламывают руки молодому человеку, одетому в робу заключённого. В другом эпизоде работник ФСИН целится из арбалета в яблоко, установленное на голове арестанта. И всё это - под слова о слаженной работе.