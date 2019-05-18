Темы дня : США заплатят за отказ от российского оружия, Зеленский пообещал вернуть Крым, в Екатеринбурге предложат новые места для храма

СЕГОДНЯ 14:03 2019-05-18T16:22:55+03:00

США заплатят за отказ от российского оружия, Зеленский пообещал вернуть Крым, в Екатеринбурге предложат новые места для храма 00:00 00:00

Главные темы:

- США заплатят другим странам за отказ от российского оружия. Оказывается, подобная программа уже действовала в прошлом году на территории шести европейских стран. Формально она называлась "программой рекапитализации" и не устанавливала никаких ограничений на покупку российских вооружений. Но за обмен советских вертолётов и БМП на американские - страны Восточной Европы получали деньги от Пентагона. Теперь США намерены распространить схему на весь мир, пишут американские СМИ.

- Минэкономразвития РФ предложило упростить миграцию в Россию для иностранных высококвалифицированных специалистов. В частности, есть идея снизить порог зарплат, который установлен для высокой квалификации. Еще один шаг - предлагают разрешить дистанционно подтверждать опыт работы или специализацию. Ну а если иностранец еще и закончил российский ВУЗ, то и гражданство дадут по упрощенной схеме.

- Владимир Зеленский заявил, что вернёт Крым. Избранный президент Украины написал в своём Фейсбуке пост к 75-й годовщине депортации крымских татар. Цитирую: «Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдём его вместе".

- Шестьдесят региональных депутатов имеют доход ниже прожиточного минимума. Издание РБК проанализировало данные деклараций за прошлый год. 11 парламентариев, судя по отчетности, не заработали вообще ничего. Но среди региональных депутатов обнаружились и шесть миллиардеров.

- Учёные бьют тревогу: на Волге - экологическое бедствие. Река сильно обмелела: в Казани перенесли открытие речного сообщения, уровень воды в Куйбышевском водохранилище у Тольятти упал до критических отметок.

- Жителям Екатеринбурга предложат новые места для строительства спорного храма. По словам губернатора Свердловской области, перечень возможных адресов опубликуют на сайтах региональных и городских органов власти. Там, помимо сквера у драмтеатра, будут ещё четыре площадки.