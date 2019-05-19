Темы дня : Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении, Порошенко уволил Марию Гайдар, сборная Россия по хоккею готовится к матчу со Швейцарией

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-19T14:07:02+03:00

Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении, Порошенко уволил Марию Гайдар, сборная Россия по хоккею готовится к матчу со Швейцарией 00:00 00:00

Главные темы:

- Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении. Медиа сфера тут же заявила, что при нынешних обстоятельствах это очень хороший результат.

- Трудовые книжки становятся виртуальными. Пенсионный фонд доложил, что перевел все трудовые книжки россиян в электронный формат. Причем сделано это досрочно, поскольку закон об обязательной замене бумажных трудовых книжек на электронные еще не принят (ожидается, что Госдума займется этим вопросом летом). Но принципиальное решение было принято еще в 2017 году в рамках программы «Цифровая экономика РФ».

- Из Крыма обратно в Украину хотят депортировать Наталью Кудуеву и ее дочь Настю. Они несколько лет назад вынуждены были уехать из Киева после того, как на День победы в 2016 году Наталья шла в «Бессмертном полку» в Киеве с георгиевской лентой на груди, а 10-летняя Настя в солдатской пилотке. И тогда на глазах сотен людей, полицейских и спецназа на женщину набросился украинский националист Виталий Регор и избил ее. Лишь участники «Бессмертного полка» встали на защиту женщины и ребенка. Тогда фотографии нападения и плачущей Насти разлетелись в соцсетях и СМИ. Семью причисли к врагам Украины и стали травить — мать с дочерью вынуждены были бежать в Крым, опасаясь за свою жизнь. Сейчас у них начались проблемы.

- Петр Порошенко уволил Марию Гайдар - она работала у него внештатным советником. Ради справедливости стоит сказать, что не она одна осталась без работы - всего лишились своих постов 10 человек. Это всё советники.

- Россию ждёт битва со Швейцарией на чемпионате мира по хоккею. Наши парни - молодцы. Сыграли уже 5 матчей и все пять выиграли. Разница шайб 26-3 в нашу пользу. Сегодня вечером игра со Швейцарией и заключительный матч будет со Швецией.