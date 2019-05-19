2019-05-19T14:51:02+03:00
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Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Темы дня : Казахстанские застройщики высмеяли результаты шоу "Голос.дети", годовщина открытия Крымского моста

Мария Баченина - с главными новостями дняМария Баченина - с главными новостями дня

Мария Баченина - с главными новостями дня

Казахстанские застройщики высмеяли результаты шоу "Голос.дети", годовщина открытия Крымского моста

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Главные темы:

- Российский исполнитель Сергей Лазарев вошел в тройку лидеров и занял третье место на Евровидении.

- Экологи бьют тревогу - после весенних сбросов воды из хранилищ - Волга сильно обмелела. Рыбе негде нереститься, мальки погибают, ещё не родившись. Очевидно, что ситуация создалась не сегодня. Это следствие многолетних ошибок человека.

- Казахстанские застройщики высмеяли результаты шоу "Голос.дети". Ролик разошелся уже и по телевидению и по интернету.

- На этой неделе "Первый канал" аннулировал результат финала шоу "Голос. Дети". Проверка показала, что на голосование в финале детского конкурса было оказано внешнее воздействие. 24 мая "Первый канал" готовит специальный выпуск шоу "Голос.Дети". На него приглашены все финалисты. Как будет проходить программа и что там будет происходить - не раскрывается.

- На этой неделе отметили годовщину открытия моста на полуостров Крым. За первый год по нему проехало 5 миллионов машин. А вот у жительницы Симферополя Татьяны Пантелеевой был еще один повод для радости. Осуществилась её самая заветная мечта.

- Спецслужбы США читают сообщения пользователей "Вотсапа". Основатель "Вконтакте" и "Телеграма" Павел Дуров обвинил мессенджер в сотрудничестве с ФБР. По мнению Дурова, в приложении специально допущены ошибки, чтобы бюро могло воспользоваться уязвимостью и собирать скрытую информацию о людях. Такое громкое заявление вызвало скепсис со стороны экспертов по информационной безопасности.

- В Братиславе продолжается чемпионат мира по хоккею. Наши сыграли уже 5 матчей и все пять выиграли. Да еще как - разница шайб 26-3 в нашу пользу. У сборной России впереди еще два матча. Сегодня вечером игра со Швейцарией и заключительный матч будет со Швецией. Параллельно с матчем Россия - Швейцария пройдет еще одна очень важная игра, можно сказать, эпохальная. Только это уже баскетбол. Московский ЦСКА сыграет в “финале четырех Евролиги”. Это главный клубный турнир Европы. Армейцы сыграют с турецким "Эфесом".

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