Темы дня : Украина готовится к инаугурации Владимира Зеленского

СЕГОДНЯ 14:03 2019-05-19T15:12:34+03:00

Украина готовится к инаугурации Владимира Зеленского 00:00 00:00

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- Украина готовится к инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Она пройдет завтра, 20 мая. В 10 утра по местному времени Зеленский направится в здание парламента и там примет присягу. Потом ему представят командующего вооруженных сил страны. Ну и конечно прием - официальный - в Мариинском дворце. Уже после торжеств Зеленский отправится в здание президентской резиденции на Банковой улице. Какие-либо неформальные торжества или фуршет не планируются.

- Вчера в Тель Авиве закончилось «Евровидение». Сергей Лазарев, занял третье место. Продюсеры Иосиф Пригожин, Виктор Дробыш и Филипп Киркоров в один голос оценили выступление Лазарева как безупречное.