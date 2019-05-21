Главное - вовремя : В интернете составили список наименее уважаемых профессий и выяснили, каких врачей не хватает россиянам
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дня
В интернете составили список наименее уважаемых профессий и выяснили, каких врачей не хватает россиянам
Главные темы:
- Кем станет Зеленский: новым Хмельницким или вторым Порошенко? Под силу ли президенту-артисту объединить свою страну, которая разделена и по языку, и по взглядам на историю, а главное — на свое будущее.
- Ресурс "Карьеристы" на основании масштабного интернет-опроса составил список наименее уважаемых профессий.
- Мифы и правда о русской лени: Наши мужчины работают, как американцы, а отдыхают, как итальянцы. Многие ли живут по принципу «вдруг война, а я уставший».
- СМИ узнали, как пользователи чаще всего "убивают" свои смартфоны.
- Закон о такси разбомбит бомбил. «Комсомолка» пыталась понять, что изменится, когда его окончательно примут.
- Анжелика Варум назвала времена СССР 70-летним рабством.
- Самые популярные направления для отдыха у россиян.
- Туристы назвали лучший вид передвижения во время заграничных путешествий.
- В России заработала горячая линия по качеству летнего отдыха.
- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.
- В крупнейшем банке страны волна махинаций с пластиковыми картами. Как такое возможно? И можно ли защититься от аферистов?
- Общероссийский народный фронт исследование и выяснил каких врачей не хватает в России.
- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.
- Новости спорта с Андреем Вдовиным.