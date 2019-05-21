2019-05-21T11:12:14+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : В интернете составили список наименее уважаемых профессий и выяснили, каких врачей не хватает россиянам

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дня

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дня

В интернете составили список наименее уважаемых профессий и выяснили, каких врачей не хватает россиянам

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Главные темы:

- Кем станет Зеленский: новым Хмельницким или вторым Порошенко? Под силу ли президенту-артисту объединить свою страну, которая разделена и по языку, и по взглядам на историю, а главное — на свое будущее.

- Ресурс "Карьеристы" на основании масштабного интернет-опроса составил список наименее уважаемых профессий.

- Мифы и правда о русской лени: Наши мужчины работают, как американцы, а отдыхают, как итальянцы. Многие ли живут по принципу «вдруг война, а я уставший».

- СМИ узнали, как пользователи чаще всего "убивают" свои смартфоны.

- Закон о такси разбомбит бомбил. «Комсомолка» пыталась понять, что изменится, когда его окончательно примут.

- Анжелика Варум назвала времена СССР 70-летним рабством.

- Самые популярные направления для отдыха у россиян.

- Туристы назвали лучший вид передвижения во время заграничных путешествий.

- В России заработала горячая линия по качеству летнего отдыха.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- В крупнейшем банке страны волна махинаций с пластиковыми картами. Как такое возможно? И можно ли защититься от аферистов?

- Общероссийский народный фронт исследование и выяснил каких врачей не хватает в России.

- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.

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