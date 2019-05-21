Темы дня : Эксперта из «дела пьяного мальчика» восстановили в должности, Совбез ООН отказался рассматривать вопрос о языковом законе на Украине

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-21T13:46:21+03:00

Эксперта из «дела пьяного мальчика» восстановили в должности, Совбез ООН отказался рассматривать вопрос о языковом законе на Украине 00:00 00:00

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- Дело "пьяного мальчика" получило продолжение. Судмедэксперта Михаила Клеймёнова, который выявил алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего ребёнка, приговорили к 10 месяцам исправительных работ. Его признали виновным по статье "Халатность".

Однако Клеймёнов продолжит работу - его восстановили в должности. Об этом нам сообщил отец мальчика Роман Шимко. Он с решением суда не согласен и обжалует приговор.

- Совбез ООН отказался рассматривать вопрос о языковом законе на Украине. Проведения экстренного заседания добивались Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея. Но против выступили США, Франция, Великобритания и другие страны.

Украинский закон о языке противоречит Минским соглашениям, заявил на заседании Совбеза постпред России Василий Небензя.

- Владимир Зеленский только вступил в должность президента Украины, и сразу продолжил антироссийскую политику своего предшественника. Новый украинский лидер призвал Соединенные Штаты ужесточить санкции в отношении Москвы.

После инаугурации Зеленский встретился с представителями Белого дома. Украинский президент обвинил Россию в "агрессии" и попросил помощи Вашингтона в её преодолении.

- После санкций Гугла, введённых в понедельник, цены на продукцию Хуавей рухнули по всему миру. Так, в России смартфоны подешевели на 40 процентов. Пожалуй, это пока единственная выгода, которую почувствовали пользователи от торгового противостояния Вашингтона и Пекина. Но чем это обернётся потом?

- На чемпионате мира по хоккею сборная России сразится за выход из группы. Соперник "красной машины" - чемпион прошлого года - сборная Швеции. Это противостояние давнее, и оно в нашу пользу. Так, во времена СССР мы уступили всего 7 матчей, но 70 выиграли.

- Сегодня в России отмечают День полярника, а уже через 10 дней - юбилей легендарной экспедиции "Комсомольской правды" на Северный полюс. 40 лет назад, впервые в мире, человек дошел до полюса на лыжах.