Темы дня : В Екатеринбурге снесли забор раздора, в Кремле не увидели новаций в риторике Зеленского, правительство упростило процедуру получения инвалидности
Елена Афонина - с главными темами дня
В Екатеринбурге снесли забор раздора, в Кремле не увидели новаций в риторике Зеленского, правительство упростило процедуру получения инвалидности
Главные темы:
- В Екатеринбурге снесли забор "раздора" в сквере у Драмтеатра. Он простоял там чуть больше недели. Ограждение разделило горожан на два лагеря: тех, кто за строительство храма святой Екатерины, и тех, кто против.
После заявления Владимира Путина о том, что надо провести опрос жителей, в Екатеринбург выехал директор крупнейшего в России исследовательского центра - ВЦИОМа - Валерий Фёдоров.
- В Кремле не увидели «новаций» в риторике нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Правительство упростило процедуру получения инвалидности. Если раньше на оформление особого статуса по здоровью уходило несколько месяцев, то теперь процедура значительно сократится, пояснил председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.