Темы дня : В Екатеринбурге снесли забор раздора, в Кремле не увидели новаций в риторике Зеленского, правительство упростило процедуру получения инвалидности

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-21T14:34:40+03:00

В Екатеринбурге снесли забор раздора, в Кремле не увидели новаций в риторике Зеленского, правительство упростило процедуру получения инвалидности 00:00 00:00

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- В Екатеринбурге снесли забор "раздора" в сквере у Драмтеатра. Он простоял там чуть больше недели. Ограждение разделило горожан на два лагеря: тех, кто за строительство храма святой Екатерины, и тех, кто против.

После заявления Владимира Путина о том, что надо провести опрос жителей, в Екатеринбург выехал директор крупнейшего в России исследовательского центра - ВЦИОМа - Валерий Фёдоров.

- В Кремле не увидели «новаций» в риторике нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Правительство упростило процедуру получения инвалидности. Если раньше на оформление особого статуса по здоровью уходило несколько месяцев, то теперь процедура значительно сократится, пояснил председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.