Темы дня : Россияне стали добросовестнее возвращать кредиты, против Порошенко возбудили дело за госизмену, цены на дачи падают всё ниже

21 Май 19:03 2019-05-21T23:29:05+03:00

Россияне стали добросовестнее возвращать кредиты, против Порошенко возбудили дело за госизмену, цены на дачи падают всё ниже 00:00 00:00

Главные темы:

- Просрочек по кредитам стало меньше. Национальное бюро кредитных историй подсчитало, что теперь платежи задерживают только 20% россиян. Цифра не маленькая, но в прошлом году было на 2% больше, не говоря уже о статистике двухлетней давности.

- Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. Новый президент Украины сразу после инаугурации встретился с представителями Конгресса, которые приехали на церемонию. Зеленский подчеркнул, что Америка "мощный партнёр в преодолении агрессии России".

- А против бывшего президента Украины возбудили уголовное дело за госизмену. Связано оно с действиями Порошенко во время конфликта в Керченском проливе. Они были направлены на умышленное провоцирование России на ответные и прогнозируемые агрессивные действия, что привело к потерям в составе ВМС Украины, - говорится в заявлении, которое подал юрист Андрей Поповнин.

- Громкое задержание в Ростове-на-Дону. Заместителя губернатора Сергея Сидаша подозревают в коррупции. По предварительным материалам, в так называемом "деле о золотом песке" он фигурирует вместе с ещё одним чиновником, который занимался подготовкой к чемпионату мира по футбола. При создании подходов и подъездов к стадиону в Ростове использовали песок более низкого качества, нежели было прописано в проекте.

- Россияне массово отказываются от дач. Это подтверждают данные риэлторов. Загородных участков продаётся всё больше, а цены на них - всё ниже. Самую бюджетную дачу можно приобрести в Ивановской области, где дом обойдется примерно в 427 тысяч рублей. Это в 16 раз меньше, чем в Москве, в 8 раз меньше, чем в Крыму, и в 3 раза - чем в Пермском крае. Средняя же цена дачи по стране - более одного миллиона двухсот тысяч рублей.

- Названы самые бюджетные направления для летнего отдыха. Сайт для поиска авиабилетов показал свою статистику: слетать за рубеж стало почти на 4% дешевле, а вот по России - наоборот дороже.