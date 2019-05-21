2019-05-21T23:49:49+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Основание Третьяковской галереи, арест Генриха Гиммлера, визит в Москву президента США Ричарда Никсона

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Основание Третьяковской галереи, арест Генриха Гиммлера, визит в Москву президента США Ричарда Никсона

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22 мая. В этот день в разные годы:

1856 год - в Москве основывается Третьяковская галерея.

1945 год - под Гамбургом патруль арестовывает рейхсфюрера Генриха Гиммлера.

1960 год - на Всесоюзном радио впервые прозвучали позывные передачи "С добрым утром!"

1972 год - в Москву впервые прибывает президент США Ричард Никсон.

1995 год - Минюст России регистрирует движение "Наш дом - Россия".

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