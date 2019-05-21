Был бы повод : Основание Третьяковской галереи, арест Генриха Гиммлера, визит в Москву президента США Ричарда Никсона
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Основание Третьяковской галереи, арест Генриха Гиммлера, визит в Москву президента США Ричарда Никсона
22 мая. В этот день в разные годы:
1856 год - в Москве основывается Третьяковская галерея.
1945 год - под Гамбургом патруль арестовывает рейхсфюрера Генриха Гиммлера.
1960 год - на Всесоюзном радио впервые прозвучали позывные передачи "С добрым утром!"
1972 год - в Москву впервые прибывает президент США Ричард Никсон.
1995 год - Минюст России регистрирует движение "Наш дом - Россия".