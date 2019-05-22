Главное - вовремя : Синоптики предупредили о возвращении смога 2010 года, а российских солдат решили больше не кормить тушёнкой
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дня
Синоптики предупредили о возвращении смога 2010 года, а российских солдат решили больше не кормить тушёнкой
Главные темы:
- Россиян предупредили о возвращении смога. Аномальная ситуация 2010 года, когда в регионах европейской части России образовалась сильнейшая дымовая завеса, может повториться. Об этом «Гринпис России» предупредил МЧС
- Российских солдат решили больше не кормить тушёнкой.
- В мэрии Ростова-на-Дону бороться с коррупцией направили гламурную Instagram-блогершу. На своей странице в соцсети 26-летняя руководительница профильного отдела горадминистрации радует своих подписчиков пикантными фото «у шеста» и красивой жизнью.
- Психолог из Москвы заявила, что не нужно уступать женщинам место в общественном транспорте.
- Всемирная организация здравоохранения может признать игроманию заболеванием.
- Названы самые популярные у россиян клички для собак.
- Москва возглавила рейтинг цен на велосипеды.
- Коридоры власти.
- Россияне составили портрет идеального соседа.