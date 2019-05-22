Темы дня : Потерпевшие в «Зимней вишне» дают показания, во Владимирской области ликвидировали двух боевиков, в Ростове-на-Дону на борьбу с коррупцией отправили блогершу

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-22T13:45:40+03:00

Потерпевшие в «Зимней вишне» дают показания, во Владимирской области ликвидировали двух боевиков, в Ростове-на-Дону на борьбу с коррупцией отправили блогершу 00:00 00:00

Главные темы:

- Заводской районный суд в Кемерове допрашивает потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

- Город Кольчугино Владимирской области приходит в себя после снятия режима контртеррористической операции. Там сотрудники ФСБ ликвидировали двух боевиков, которые планировали атаку в людных местах.

Это не первый случай, когда во Владимирской области базируются боевики. Почему именно этот регион?

- Кадровые перестановки в мэрии Ростова-на-Дону удивили не только местных жителей, но и всю страну. Там на борьбу с коррупцией отправили гламурную Instagram-блогершу. Екатерине Герасимовой 26 лет - совсем недавно она была студенткой, а уже сегодня занимает руководящий пост в горадминистрации.

Своих подписчиков в инстаграме чиновница радует пикантными фото «у шеста» и красивой жизнью.

- Рекордные закупки золота Москвой назвали "плохим знаком" для мира.

Британская "Дэйли экспресс" сообщила, что Россия может войти в тройку стран с самым большим золотым запасом.

Москва покупает золото и в то же время сокращает вложения в американские ценные бумаги.

- Полиция продолжает расследование громкого уголовного дела. Раскрыта крупную сеть псевдомедицинских клиник. Лжеврачи обманывали пациентов - пострадали тысячи людей. Общий ущерб от деятельности преступников в белых халатах превысил миллиард рублей.

- Российские хоккеисты продолжают всех рвать на чемпионате мира. В заключительном матче группового этапа "красная машина" обыграла шведов, 7:4. Счёт открыли соперники, на 8-й минуте они забили первую шайбу, и после этого наших было не остановить. По итогам этого этапа чемпионаиа российская команда выиграла семь матчей из семи и заняла первое место в группе. В четвертьфинале Россия сыграет с США.

- Открытие нового детского аттракциона в Абакане обернулось скандалом, вмешаться в который пришлось высокопоставленным чиновникам. В одном из торговых центров - посреди большого игрового зала - установили... тюремную камеру. Правозащитники негодуют, родители спорят, а детвора - радуется.