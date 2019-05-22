2019-05-22T14:00:07+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Зеленский хочет провести референдум по переговорам с Москвой, а его министр здравоохранения предложила исключить Россию из Совбеза ООН

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Зеленский хочет провести референдум по переговорам с Москвой, а его министр здравоохранения предложила исключить Россию из Совбеза ООН

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Главные темы:

- В Кремле отреагировали на идею Владимира Зеленского провести референдум по переговорам с Москвой. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот вопрос относится к внутриукраинской повестке.

О возможности проведения референдума заявил глава администрации нового президента Украины Андрей Богдан. По его словам, уже в ближайшее время они рассчитывают принять закон о плебисците.

- В Москве ответили на призыв министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун исключить Россию из Совбеза ООН, а также отказаться от российских денег. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала такие заявления русофобскими.

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