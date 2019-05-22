2019-05-22T14:54:23+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Восемь украинских диверсантов задержаны в ДНР, в Италии перевернулся автобус с туристами, Арашукова лишили мандата сенатора

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Восемь украинских диверсантов задержаны в ДНР, в Италии перевернулся автобус с туристами, Арашукова лишили мандата сенатора

00:00
00:00

Главные темы:

- Восемь украинских военнослужащих задержаны на территории Донецкой народной республики. Как сообщает командование силовой операции вооруженных сил Украины - бойцы заблудились и по ошибке приехали к позициям ополченцев.

- В посольстве в России в Италии пока не могут подтвердить что в автобусе, который перевернулся, находились российские туристы. Представители дипмиссии выехали на место аварии, а также в больницу, куда доставили пострадавших, - сообщил нам пресс-атташе Александр Серебряков.

- Совет Федерации нашёл основание для лишения Рауфа Арашукова мандата. Сенатор не подал в срок декларацию. Решение о снятии статуса принято на пленарном заседании СовФеда единогласно, "за" проголосовали 153 парламентария. Это первый в истории случай лишения полномочий за непредоставление сведений о доходах и имуществе.

- В Каннах продолжается международный кинофестиваль. Там прошла премьера нового фильма Квентина Тарантино. С лентой уже познакомился наш кинообозреватель Стас Тыркин.

Скачать передачу [mp3, 11.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Темы дня : Потерпевшие в «Зимней вишне» дают показания, во Владимирской области ликвидировали двух боевиков, в Ростове-на-Дону на борьбу с коррупцией отправили блогершу

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Выборы в Верховную раду состоятся 21 июля по действующей избирательной системе
"Это запах горящих шин": Парубий призвал украинцев принюхаться
Украина приняла решение о выходе из нескольких соглашений СНГ
«Все родные соберемся»: Тину Канделаки спросили, будет ли она баллотироваться в президенты Грузии
Сирийские войска отразили три атаки террористов за утро
На Сахалине наладили выпуск мороженого
Россияне назвали самых желанных соседей
Представителем Зеленского в правительстве стал Андрей Герус
Путин: государство должно помогать профсоюзам
Новые плацкартные вагоны оснастят холодильниками и душевыми
Ученые разработали биоклей, которым можно заклеивать раны
Новым замглавы СБУ стал один из основателей студии "Квартал 95"
В Австрии сформирован состав переходного правительства
Общественная палата Петербурга предложила Александру Беглову принять участие в выборах губернатора Северной столицы
Парубий считает указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Посольство РФ: после аварии с автобусом в Италии четверо россиян находятся в тяжелом состоянии
Три китайские авиакомпании потребовали от Boeing компенсации за простой 737 MAX
Рада отказалась рассматривать законопроект об изменениях в закон о выборах
Власти Абхазии и оппозиция договорились о переносе даты президентских выборов
Ученые назвали ночной симптом — предвестник рака
МВФ продолжит свою работу в Киеве
70% украинцев ждут роспуска Рады
Видео с места аварии с автобусом с российскими туристами в Италии появилось в сети
Кремль: вопрос о месте постройки храма в Екатеринбурге недостаточно проработали
«Неудобно»: Опубликовано видео, как Зеленский впервые сел в президентское кресло
В ДНР задержали восьмерых украинских военных