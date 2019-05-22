Темы дня : Восемь украинских диверсантов задержаны в ДНР, в Италии перевернулся автобус с туристами, Арашукова лишили мандата сенатора

СЕГОДНЯ 14:03 2019-05-22T14:54:23+03:00

Восемь украинских диверсантов задержаны в ДНР, в Италии перевернулся автобус с туристами, Арашукова лишили мандата сенатора 00:00 00:00

Главные темы:

- Восемь украинских военнослужащих задержаны на территории Донецкой народной республики. Как сообщает командование силовой операции вооруженных сил Украины - бойцы заблудились и по ошибке приехали к позициям ополченцев.

- В посольстве в России в Италии пока не могут подтвердить что в автобусе, который перевернулся, находились российские туристы. Представители дипмиссии выехали на место аварии, а также в больницу, куда доставили пострадавших, - сообщил нам пресс-атташе Александр Серебряков.

- Совет Федерации нашёл основание для лишения Рауфа Арашукова мандата. Сенатор не подал в срок декларацию. Решение о снятии статуса принято на пленарном заседании СовФеда единогласно, "за" проголосовали 153 парламентария. Это первый в истории случай лишения полномочий за непредоставление сведений о доходах и имуществе.

- В Каннах продолжается международный кинофестиваль. Там прошла премьера нового фильма Квентина Тарантино. С лентой уже познакомился наш кинообозреватель Стас Тыркин.