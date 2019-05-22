Темы дня : В Италии в ДТП пострадали российские туристы, а в Новосибирской области учительницу сельской школы обвинили в экстремизме

СЕГОДНЯ 15:03 2019-05-22T16:42:35+03:00

В Италии в ДТП пострадали российские туристы, а в Новосибирской области учительницу сельской школы обвинили в экстремизме 00:00 00:00

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- В Италии после ДТП с российскими туристами организовали оперативный штаб.

Всего в автобусе было 60 человек. Уже известно, что есть погибший - это сорокалетняя женщина - гид. Пострадавшие доставлены в госпиталь «Санта Мария дела Скотте», четверо в тяжелом состоянии, семеро в средней степени тяжести. Еще семеро - с легкими травмами.

- Ссора на родительском собрании в Новосибирской области вылилась в уголовное дело - учительницу сельской школы обвинили в экстремизме. Педагог оскорбила мать одного из учеников. Из-за частичной декриминализации 282-й статьи наказания удалось избежать. Но, как выяснил наш корреспондент Вадим Алексеев, учительница не впервые привлекалась к суду.