2019-05-22T16:42:35+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : В Италии в ДТП пострадали российские туристы, а в Новосибирской области учительницу сельской школы обвинили в экстремизме

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

В Италии в ДТП пострадали российские туристы, а в Новосибирской области учительницу сельской школы обвинили в экстремизме

00:00
00:00

Главные темы:

- В Италии после ДТП с российскими туристами организовали оперативный штаб.

Всего в автобусе было 60 человек. Уже известно, что есть погибший - это сорокалетняя женщина - гид. Пострадавшие доставлены в госпиталь «Санта Мария дела Скотте», четверо в тяжелом состоянии, семеро в средней степени тяжести. Еще семеро - с легкими травмами.

- Ссора на родительском собрании в Новосибирской области вылилась в уголовное дело - учительницу сельской школы обвинили в экстремизме. Педагог оскорбила мать одного из учеников. Из-за частичной декриминализации 282-й статьи наказания удалось избежать. Но, как выяснил наш корреспондент Вадим Алексеев, учительница не впервые привлекалась к суду.

Скачать передачу [mp3, 4.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Темы дня : Потерпевшие в «Зимней вишне» дают показания, во Владимирской области ликвидировали двух боевиков, в Ростове-на-Дону на борьбу с коррупцией отправили блогершу

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Полковника ФСБ Черкалина заподозрили в хищении 490 млн рублей
В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer
Разработчик микропроцессоров ARM прекращает сотрудничество с Huawei
Матвиенко оценила идею Зеленского провести референдум
Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса
Зеленский думает, как сдвинуть с «мертвой точки» переговоры по Донбассу
МИД Японии опросил россиян по вопросу принадлежности южных Курил
Посольство РФ: в аварии с автобусом в Италии пострадали 19 россиян
В Подмосковье фура снесла уборочную машину, рухнула на бок и загорелась
Путин назвал отношение к инвалидам показателем зрелости всего общества
Порошенко назвал дело против него "попыткой снять ответственность с России"
Мать сестер Хачатурян просит прекратить уголовное дело
МИД КНР назвал экономической травлей внесение Huawei в "черный" список США
МВФ больше не требует повышения цен на газ для населения Украины
Более 36 тысяч человек подписали петицию об отстранении Исландии от Евровидения
Зеленский готовится к переезду в новый дом
Падение метеорита над Австралией записали на видео
ВЦИОМ: Большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма, но просят возвести его в другом месте