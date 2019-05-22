2019-05-22T22:52:55+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Полиция расследует причины ДТП с автобусом в Италии, а Школьник из Петербурга взял первую премию Американского математического общества в США

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Полиция расследует причины ДТП с автобусом в Италии, а Школьник из Петербурга взял первую премию Американского математического общества в США

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Главные темы:

- Итальянские полицейские расследуют причины аварии, в которую попал сегодня туристический автобус. ЧП произошло на севере страны сегодня утром. В нем находились около 60 туристов из Восточной Европы. Одна женщина погибла - она была гидом группы. В посольстве России в Италии уже подтвердили, что в автобусе были россияне.

- Школьник из Петербурга взял первую премию Американского математического общества в США.

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