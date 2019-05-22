Темы дня : Полиция расследует причины ДТП с автобусом в Италии, а Школьник из Петербурга взял первую премию Американского математического общества в США

22 Май 19:46 2019-05-22T22:52:55+03:00

Полиция расследует причины ДТП с автобусом в Италии, а Школьник из Петербурга взял первую премию Американского математического общества в США 00:00 00:00

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- Итальянские полицейские расследуют причины аварии, в которую попал сегодня туристический автобус. ЧП произошло на севере страны сегодня утром. В нем находились около 60 туристов из Восточной Европы. Одна женщина погибла - она была гидом группы. В посольстве России в Италии уже подтвердили, что в автобусе были россияне.

- Школьник из Петербурга взял первую премию Американского математического общества в США.