Темы дня : Полиция расследует причины ДТП с автобусом в Италии, а Школьник из Петербурга взял первую премию Американского математического общества в США
Елена Афонина - с главными новостями дня
Полиция расследует причины ДТП с автобусом в Италии, а Школьник из Петербурга взял первую премию Американского математического общества в США
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- Итальянские полицейские расследуют причины аварии, в которую попал сегодня туристический автобус. ЧП произошло на севере страны сегодня утром. В нем находились около 60 туристов из Восточной Европы. Одна женщина погибла - она была гидом группы. В посольстве России в Италии уже подтвердили, что в автобусе были россияне.
- Школьник из Петербурга взял первую премию Американского математического общества в США.