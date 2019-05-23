2019-05-23T11:31:25+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : На что хватит туристической страховки и почему в пермской гимназии проходной балл для девочек сделали выше, чем для мальчиков

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

На что хватит туристической страховки и почему в пермской гимназии проходной балл для девочек сделали выше, чем для мальчиков

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Главные темы:

- Полиция продолжает расследование ДТП в Италии, где перевернулся автобус с туристами. Некоторые из пассажиров оказались в больнице. Поэтому мы решили разобраться, на что хватит страховки, которую мы все покупаем, отправляясь в путешествие.

- «Делят по гендерному признаку». В пермской гимназии проходной балл для девочек сделали выше, чем для мальчиков.

- Российские чиновники оказались самыми скупыми на чаевые таксистам.

- Против Порошенко возбудили ещё одно уголовное дело на Украине.

- Верховная рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского об изменениях в системе выборов.

- Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».

- В России могут запретить "билеты банка приколов".

- В Татарстане представили камеру для полицейских с распознаванием лиц.

- Кабмин не одобрил проект о штрафах для чиновников и депутатов за оскорбление избирателей.

- Коридоры власти.

- «Животные - моя собственность». Владелец «китовой тюрьмы» отказывается выпускать косаток и белух на волю. По словам Алексея Решетова, животные живы, здоровы, радуются приходу людей.

- Школьник из Петербурга взял первую премию Американского математического общества в США. Эту награду участнику из России присудили впервые за последние 30 лет.

- ВЦИОМ: более половины россиян считают, что ЕГЭ дает равные шансы для поступления в вузы.

- Голикова поручила проследить за общественным порядком во время ЕГЭ.

- Обзор прессы.

- ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд.

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