Главное - вовремя : На что хватит туристической страховки и почему в пермской гимназии проходной балл для девочек сделали выше, чем для мальчиков
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня
На что хватит туристической страховки и почему в пермской гимназии проходной балл для девочек сделали выше, чем для мальчиков
Главные темы:
- Полиция продолжает расследование ДТП в Италии, где перевернулся автобус с туристами. Некоторые из пассажиров оказались в больнице. Поэтому мы решили разобраться, на что хватит страховки, которую мы все покупаем, отправляясь в путешествие.
- «Делят по гендерному признаку». В пермской гимназии проходной балл для девочек сделали выше, чем для мальчиков.
- Российские чиновники оказались самыми скупыми на чаевые таксистам.
- Против Порошенко возбудили ещё одно уголовное дело на Украине.
- Верховная рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского об изменениях в системе выборов.
- Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
- В России могут запретить "билеты банка приколов".
- В Татарстане представили камеру для полицейских с распознаванием лиц.
- Кабмин не одобрил проект о штрафах для чиновников и депутатов за оскорбление избирателей.
- Коридоры власти.
- «Животные - моя собственность». Владелец «китовой тюрьмы» отказывается выпускать косаток и белух на волю. По словам Алексея Решетова, животные живы, здоровы, радуются приходу людей.
- Школьник из Петербурга взял первую премию Американского математического общества в США. Эту награду участнику из России присудили впервые за последние 30 лет.
- ВЦИОМ: более половины россиян считают, что ЕГЭ дает равные шансы для поступления в вузы.
- Голикова поручила проследить за общественным порядком во время ЕГЭ.
- Обзор прессы.
- ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд.