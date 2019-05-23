Темы дня : Владелец «китовой тюрьмы» не хочет отпускать животных на волю, мэрию Екатеринбурга завалили предложениями о новом месте для храма

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-23T13:39:54+03:00

Владелец «китовой тюрьмы» не хочет отпускать животных на волю, мэрию Екатеринбурга завалили предложениями о новом месте для храма 00:00 00:00

Главные темы:

- Владелец касаток и белух, которые находятся в приморской китовой тюрьме, не собирается выпускать их на свободу. Алексей Решетов - так зовут Директора компании «Афалина» - прямо так и сказал сегодня на заседании Южно-Сахалинского суда. Он подчеркнул, что никто не имеет права отбирать его собственность.

- Мэрию Екатеринбурга буквально закидали предложениями с возможными местами для строительства храма. Власти получили уже более шести тысяч писем.

Сбор заявок начался в понедельник и будет продолжаться 10 дней. По его результатам отберут несколько вариантов, и устроят голосование, на котором горожане выберут площадку для строительства нового храма.

- Сергей Семёнов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной, теперь работает таксистом. Причем узнали мы об этом совершенно случайно.

- Прокуратура начала проверку пермской гимназии. Той самой, где год назад разразился скандал из-за ученицы с розовыми волосами. Помните эту историю. Так вот, сейчас там назрел очередной скандал - на этот раз - гендерный. Выяснилось, что при приёме учеников педсовет отдаёт предпочтение — мальчикам.

- В России впервые похитили квартиру через интернет. Мошенники лишили москвича Романа Салтовского жилья, подделав его электронную подпись. Удастся ли собственнику вернуть свою недвижимость и как уберечь свое имущество?

- Сегодня стартует плей-офф чемпионата мира по Хоккею. Сборная России заняла первое место в группе, выиграв 7 матчей из семи, и уверенно вышла в этот раунд. Наиболее яркой выдалась игра против шведов - сборная России взяла реванш за прошлогоднее поражение в Копенгагене, победив со счетом 7:4. Сегодня наши парни играют против американцев. Аналитики букмекерских контор практически не сомневаются в победе российских хоккеистов.

- Легендарный Ту-134 стал музейным экспонатом. Совершив свой последний рейс, он прибыл на вечную стоянку в новосибирском аэропорту Толмачево.