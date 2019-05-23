Темы дня : ЦБ не будет запрещать микрофинансовые организации, Forbes назвал самых богатых российских наследников, мэр Миасса судится из-за «импотента»

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-23T14:15:54+03:00

ЦБ не будет запрещать микрофинансовые организации, Forbes назвал самых богатых российских наследников, мэр Миасса судится из-за «импотента» 00:00 00:00

Главные темы:

- Банк России не будет запрещать микрофинансирование в России. По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной это может привести к тому, что за деньгами люди пойдут к нелегальным кредиторам. Проблему решит контроль и тесное взаимодействие с правоохранительными органами - считает Набиуллина. Микрофинансовые организации востребованы и их нельзя запрещать - считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

- Журнал Forbes представил рейтинг самых богатых российских наследников. В список вошли 48 детей миллиардеров.

- Житель Миасса Дмитрий Лазарев, написавший об "импотенции" мэра, может предстать перед судом. Градоначальник Григорий Тонких обиделся - и пожаловался в прокуратуру.

Лазарев разместил пост в социальных сетях, начинавшийся со слов: «Импотенция Тонких на примере проблемы вонючей горячей воды».

Но, говорит миассец, он имел в виду не половое бессилие в медицинском смысле, а неспособность мэра решить вопрос с водопроводом.

- В России продолжают тушить лесные пожары. В нескольких регионах ситуация особенно сложная. Так, город Лесосибирск под Красноярском готов был вспыхнуть как спичка и в считанные часы сгореть дотла. Пожарные ничего сделать не смогли бы. Но - трагедии удалось избежать. И всё - благодаря жителям.