Темы дня : В Великобритании выйдет пародийное шоу с виртуальным Путиным, Соловьёв ответил краснодарскому журналисту, который вызвал его «на дуэль»

СЕГОДНЯ 14:03 2019-05-23T16:39:46+03:00

В Великобритании выйдет пародийное шоу с виртуальным Путиным, Соловьёв ответил краснодарскому журналисту, который вызвал его «на дуэль» 00:00 00:00

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- Владимир Путин не увидит британское шоу с пародией на него. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства не смотрит телепрограмм про себя. Песков отметил, что про Путина написано много книг, а также созданы карикатуры, куклы и шаржи. Но президент не хочет хоть в чем-то походить на них — пусть эти карикатуры походят на него.

Также пресс-секретарь рассказал, что Би-би-си не обращалась за разрешением на использование образа Путина.

Ранее британская корпорация анонсировала выход комедийной программы "Вечер с Владимиром Путиным". Виртуальный — анимированный — персонаж будет общаться с приходящими в студию гостями.

- Владимир Соловьёв ответил краснодарскому журналисту, который вызвал его «на дуэль». По мнению телеведущего, Кирилл Гурьев хочет за его счёт прославиться. Об этом Соловьёв сообщил в интервью обозревателю "Комсомолки" Александру Гамову.

- Жители Екатеринбурга будут выбирать одну из 6 или 7 площадок для строительства храма - с таким предложением выступил мэр города Александр Высокинский. Он добавил, что горадминистрацию буквально закидали предложениями с возможными локациями. Власти получили уже более шести тысяч писем.

Сбор заявок начался в понедельник и будет продолжаться 10 дней. По его результатам отберут несколько вариантов, и устроят голосование, на котором горожане выберут площадку для строительства нового храма. Но мнения людей разнятся - передает из Екатеринбурга Данил Свечков.