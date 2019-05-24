Главное - вовремя : Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль, а большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Михаил Антонов и Мария Баченина с главными темами дня
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль, а большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Главные темы:
- Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль.
- Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства».
- В МВД предложили ввести в школах должность замдиректора по безопасности.
- Опубликован первый тизер-трейлер фильма "Вторжение" Фёдора Бондарчука.
- Без одноклассников, но не без праздника: 11-классница из сибирской глубинки в одиночку отмечает последний звонок. А чтобы сдать ЕГЭ, 17-летней Татьяне Апаликовой из села Ершово Иркутской области придется ехать в соседнее село за 40 км.
- Большинство граждан РФ не выдерживают испытательного срока на работе.
- Коридоры власти.
- Зеленский отказался от переговоров с Россией.
- Красноярский депутат предложил запретить компьютерную игру Minecraft.
- Обзор прессы.
- Назван состав сборной России по футболу на матчи отбора на Евро-2020.