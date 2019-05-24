Главное - вовремя : Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль, а большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

СЕГОДНЯ 08:03 2019-05-24T11:26:44+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина с главными темами дня

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль, а большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства» 00:00 00:00

Главные темы:

- Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль.

- Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства».

- В МВД предложили ввести в школах должность замдиректора по безопасности.

- Опубликован первый тизер-трейлер фильма "Вторжение" Фёдора Бондарчука.

- Без одноклассников, но не без праздника: 11-классница из сибирской глубинки в одиночку отмечает последний звонок. А чтобы сдать ЕГЭ, 17-летней Татьяне Апаликовой из села Ершово Иркутской области придется ехать в соседнее село за 40 км.

- Большинство граждан РФ не выдерживают испытательного срока на работе.

- Коридоры власти.

- Зеленский отказался от переговоров с Россией.

- Красноярский депутат предложил запретить компьютерную игру Minecraft.

- Обзор прессы.

- Назван состав сборной России по футболу на матчи отбора на Евро-2020.