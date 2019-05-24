Инспектор гаджетов : Российский электромобиль Zetta будет стоить от 450 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-24T15:30:08+03:00

Российский электромобиль Zetta будет стоить от 450 тысяч рублей 00:00 00:00

Машины с электрической тягой давно перестали быть диковинкой. Электрокары стабильно оказываются лауреатами премии «Автомобиль года», а небезызвестная Тесла и вовсе стала первой машиной, отправленной в космическое пространство.

В это сложно поверить, но предок электромобиля появился раньше, чем машина с двигателем внутреннего сгорания. Первая самоходная тележка с электромотором была создана еще в 1842 году. А в 1899-м дворянин и инженер из Петербурга Ипполит Романов создал один из первых русских электромобилей. Свинцовый аккумулятор требовал подзарядки каждые 60 верст, а мощность составляла всего 4 л. с.

И вот спустя 120 лет наши дороги готовы принять еще одну модель отечественной электрической повозки. Нет-нет, вы не ослышались. И я вовсе не имею ввиду многострадальный Ё-мобиль.

В российской компании Zetta на днях сообщили, что новый одноименный российский электромобиль появится в продаже уже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей. Но давайте с этого момента поподробнее.

ZETTA, находится сейчас на этапе опытно-промышленного производства и будет выпускаться в трёх комплектациях. Каждая из них имеет четыре посадочных места, считая водительское. Базовая комплектация будет оснащаться только передним приводом. В средней комплектации сохранит монопривод и получит увеличенную ёмкость батареи. Люксовая комплектация подразумевает полноприводную версию и батарею увеличенной ёмкости. Гарантийный срок: 2 года или 150 000 километров пробега.

Производители обещают, что с новым электрокаром в прошлое уйдут и все аналоговые кнопочки и рычажки. Управление на себя возьмет планшет, интегрированный в панель, который также будет выполнять роль мультимедийной системы. Приложение, которое можно будет использовать для управления и диагностики сейчас тоже находится в разработке.

На словах с автомобилем, конечно, все хорошо. Под вопросом лишь как всегда остаются наши дороги – а именно: готовы ли наши города встретить массовый выпуск электромобилей.

Что ж, как оно все будет на самом деле, мы узнаем уже скоро. Первые тест-драйвы начнутся вместе с продажами - в конце года.