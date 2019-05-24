Темы дня : Киев снова готов к переговорам с Москвой, Лобода не придет на пересъемку финала «Голос.Дети», Тереза Мэй уходит в отставку

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-24T12:49:38+03:00

Киев снова готов к переговорам с Москвой, Лобода не придет на пересъемку финала «Голос.Дети», Тереза Мэй уходит в отставку 00:00 00:00

Главные темы:

- В Хакасии ищут пропавших туристов спустя полгода.

- Киев снова готов к переговорам с Москвой - об этом заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан. По его мнению, за круглым столом нужно обсудить главный вопрос - как достичь мира в Донбассе. "Возможно, это тяжелый путь, но идти нужно именно по нему" - подчеркивают в администрации украинского президента.

- Наставница дочери Алсу, певица Светлана Лобода, не примет участие в специальном выпуске шоу "Голос. Дети", который будет посвящен результатам расследования и участникам конкурса. Во время съемок на Первом канале Лобода будет не в Москве - сообщила пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова.

- Власти Петербурга прокомментировали закрытие кафе, где бесплатно кормили пенсионеров. Чиновники не просили менеджеров останавливать работу и не выписывали владельцам штраф. Собственники "Добродомика", так называлось заведение, закрыли его по своей личной инициативе.

- Потеряв ребенка, едва не умерла сама - в новосибирской области девушка с внутренним кровотечением пролежала на больничной койке всю ночь в ожидании медиков. Из-за этого ее муж сломал руку врачу, делом занялась полиция.

- Тереза Мэй объявила об отставке. Премьер- министр Великобритании заявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это означает, что Мэй должна покинуть и пост главы правительства страны.