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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Мэй расплакалась во время своей отставки, последний звонок во Владивостоке прошел в стиле БДСМ, на Порошенко заводят всё новые дела

Валентин Алфимов - с главными новостями дняВалентин Алфимов - с главными новостями дня

Валентин Алфимов - с главными новостями дня

Мэй расплакалась во время своей отставки, последний звонок во Владивостоке прошел в стиле БДСМ, на Порошенко заводят всё новые дела

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Главные темы:

- Премьер- министр Великобритании заявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это означает, что она должна покинуть и пост главы правительства страны. Пойти на этот шаг Мэй вынудили однопартийцы, в том числе члены кабинета министров. Основной причиной сложного положения премьер-министра стал провал ее попыток провести через парламент соглашение с Евросоюзом о выходе королевства из состава сообщества.

Во время объявления о своей отставки Тереза Мэй даже заплакала.

- Во Владивостоке родители учеников заступились за директора 74-й школы, в которой старшеклассники устроили настоящий разврат на выпускном. Ребята надели вызывающие костюмы и жгли дымовые шашки прямо на крыльце.

- Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана Лобода записали видеообращения к участникам специального выпуска программы "Голос.Дети", который будет посвящен результатам расследования.

- Специализированная антикоррупционная прокуратура и Государственное бюро расследований Украины плотно "взялись" за экс-президента Петра Порошенко. Уголовные дела летят одно за другим.

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В студии: Елена АФОНИНА
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