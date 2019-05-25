Темы дня : Сборная России по хоккею готовится к матчу с финнами, Ержан Максим стал победителем шоу "Голос. Дети"

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-25T15:00:00+03:00

Сборная России по хоккею готовится к матчу с финнами, Ержан Максим стал победителем шоу "Голос. Дети" 00:00 00:00

Главные темы:

- Сборная России сегодня проведет полуфинальный матч с финнами. В Братиславе к стадиону имени Ондрея Нелепы стягиваются болельщики сборной России.

- "Голос Дети". В специальном выпуске шоу награду получили все его участники. Накануне в эфир вышел специальный выпуск шоу. На него были приглашены все участники финала, не смогла только приехать Микелла Абрамова.

- В российских вооруженных силах введена должность “Главного сержанта”. пришла эта информация из пресс-служба Южного военного округа.

- Эксперты ожидают довольно серьезного роста цен в магазинах. И связано это не с западными санкциями и даже не с ростом тарифов, а с тем, что государство решило провести маркировку товаров. По плану правительства в ближайшие годы у всех товаров должен появиться QR-код, который гарантирует подлинность.

- Владивостокских школьников, устроивших БДСМ выпускной, просят оставить в покое. Пока из наказанных только родители девочки, которая была в форме полицейской. Её родителей оштрафовали на неправомерное ношение формы и знаков отличия.

- Житель Миасса Дмитрий Лазарев, написавший об "импотенции" мэра, может предстать перед судом. Градоначальник Григорий Тонких обиделся - и пожаловался в прокуратуру. Лазарев разместил пост в социальных сетях, начинавшийся со слов: «Импотенция Тонких на примере проблемы вонючей горячей воды». Но, говорит миассец, он имел в виду не половое бессилие в медицинском смысле, а неспособность мэра решить вопрос с водопроводом.