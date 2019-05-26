2019-05-26T14:16:11+03:00
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Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Темы дня : В Хакасии нашли тела ещё двух пропавших в горах туристов

Мария Баченина с главными новостями дняМария Баченина с главными новостями дня

Мария Баченина с главными новостями дня

В Хакасии нашли тела ещё двух пропавших в горах туристов

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- В Хакасии нашли тела ещё двух пропавших в горах туристов. 4 человека в ноябре прошлого года на снегоходах отправились в район урочища Панфиловское и не вернулись. Трое из них - жители Красноярского края, еще одна женщина - из Саяногорска (Хакасия). Через несколько дней спасатели нашли три снегохода и убежище, в котором укрывались туристы. Самих людей там не было. Вопросов в этой истории больше, чем ответов. Почему ушли из убежища? На каком расстоянии от своих снегоходов были найдены тела? Туристы были вместе или по отдельности? Теперь следователи ответят на эти вопросы. Уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц" уже возбуждено.

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