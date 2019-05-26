Темы дня : Требуется генетическая экспертиза тел, найденных в Хакасии, игромания и переутомление признаны психическими расстройствами

СЕГОДНЯ 14:03 2019-05-26T15:42:50+03:00

Требуется генетическая экспертиза тел, найденных в Хакасии, игромания и переутомление признаны психическими расстройствами 00:00 00:00

Главные темы:

- История гибели туристов в горах Хакасии обрастает загадками. Специалисты запросили генетическую экспертизу для установлении личности погибших.

- ВОЗ признала игроманию и переутомление психическими расстройствами. Эти недуги внесли в Международную классификацию болезней. Уточняется, что в отдельный вид психических расстройств также внесли дисморфофобию. Это когда человек очень сильно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. Обновлённая Международная классификация болезней начнёт действовать 1 января 2022 года.