Главное - вовремя : История гибели туристов в Хакассии обрастает загадками
Михаил Антонов и Мария Баченина с главными темами дня
История гибели туристов в Хакассии обрастает загадками
Главные темы:
- В горах Хакасии нашли тела еще двух туристов, пропавших в ноябре 2018 года.
- Киев пригрозил России "гамбургскими" санкциями из-за моряков.
- Скандал на «последнем звонке» в Дагестане: мать отчитала учительницу, а та подала заявление в прокуратуру.
- Директор школы во Владивостоке передумала увольняться из-за БДСМ-вечеринки выпускников.
- Мурманские учителя переоделись в Мстителей ради выпускников.
- Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки, а в РПЦ заявили о дефиците храмов в Москве.
- Менее 10% россиян боятся увольнения с работы.
- В халате или на шпильке: в Крыму хотят создать правила туристического этикета. А курорт в Черногории хочет ввести штраф в €600 за купальники в общественном месте.
- Сегодня начинается ЕГЭ по географии и литературе.
- Следственный комитет заинтересовался чиновником из Хакасии — главой Ширинского района Сергеем Зайцевым. А все из-за того, что ему не понравился вопрос об условиях, в которых пребывают жители после природных пожаров четырехлетней давности, и он... просто накинулся на журналиста. В «Единой России» уже извинились перед корреспондентом, назвав сцену с Зайцевым «безобразной». Решение в отношении чиновника примет партийная комиссия по этике. Случившееся рассмотрят и в региональном отделении «Единой России». В СК тоже решили проверить этот инцидент. Возможно, на вопросы следователей Зайцев все-таки ответит по-другому.
- В Кировской области в центре отдыха «Юбилейный» сегодня будет установлен бюст Иосифа Сталина
- Журналисты "Комсомолка" побывали в гостях у Агафьи Лыковой и привезли ей подарки. Таежная отшельница скучает по людям, не общается с соседом и спрашивает, хорошо ли живут люди в городах
- Организация летнего отдыха детей.
- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.
- В Верховной Раде оценили возможные последствия дефолта на Украине. Депутат Вадим Рабинович считает, что население просто обнищает, и подниматься придется с нуля.
- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.
- Новости спорта.