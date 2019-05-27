Главное - вовремя : История гибели туристов в Хакассии обрастает загадками

СЕГОДНЯ 08:03 2019-05-27T11:22:58+03:00

История гибели туристов в Хакассии обрастает загадками 00:00 00:00

Главные темы:

- В горах Хакасии нашли тела еще двух туристов, пропавших в ноябре 2018 года.

- Киев пригрозил России "гамбургскими" санкциями из-за моряков.

- Скандал на «последнем звонке» в Дагестане: мать отчитала учительницу, а та подала заявление в прокуратуру.

- Директор школы во Владивостоке передумала увольняться из-за БДСМ-вечеринки выпускников.

- Мурманские учителя переоделись в Мстителей ради выпускников.

- Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки, а в РПЦ заявили о дефиците храмов в Москве.

- Менее 10% россиян боятся увольнения с работы.

- В халате или на шпильке: в Крыму хотят создать правила туристического этикета. А курорт в Черногории хочет ввести штраф в €600 за купальники в общественном месте.

- Сегодня начинается ЕГЭ по географии и литературе.

- Следственный комитет заинтересовался чиновником из Хакасии — главой Ширинского района Сергеем Зайцевым. А все из-за того, что ему не понравился вопрос об условиях, в которых пребывают жители после природных пожаров четырехлетней давности, и он... просто накинулся на журналиста. В «Единой России» уже извинились перед корреспондентом, назвав сцену с Зайцевым «безобразной». Решение в отношении чиновника примет партийная комиссия по этике. Случившееся рассмотрят и в региональном отделении «Единой России». В СК тоже решили проверить этот инцидент. Возможно, на вопросы следователей Зайцев все-таки ответит по-другому.

- В Кировской области в центре отдыха «Юбилейный» сегодня будет установлен бюст Иосифа Сталина

- Журналисты "Комсомолка" побывали в гостях у Агафьи Лыковой и привезли ей подарки. Таежная отшельница скучает по людям, не общается с соседом и спрашивает, хорошо ли живут люди в городах

- Организация летнего отдыха детей.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- В Верховной Раде оценили возможные последствия дефолта на Украине. Депутат Вадим Рабинович считает, что население просто обнищает, и подниматься придется с нуля.

- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.

- Новости спорта.