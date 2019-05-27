Инспектор гаджетов : Обзор ZTE Blade V10

СЕГОДНЯ 10:26 2019-05-27T13:48:03+03:00

Обзор ZTE Blade V10 00:00 00:00

Компания ZTE зарекомендовала себя на российском рынке как производитель надёжных и недорогих устройств для широкого круга пользователей. Эти смартфоны всегда были неплохим компромиссом между стоимостью, качеством и производительностью. В течение дня можно было вполне комфортно решать текущие задачи, нащелкать хороших фоток во время прогулки, а в перерывах еще и в игрушки поиграть. А главное – покупка такого гаджета не требовала космических сумм на счету.

Согласитесь, хорошая аппаратная начинка в сочетании с демократичной ценой – идея привлекательная. В чем тут подвох – спросите вы. Его тут нет! Все дело в сердце вашего смартфона – в процессоре. В то время, как одни производители продолжают использовать именитые и недешевые процессоры Snapdragon, другие переходят на достойные, но более доступные альтернативы.

Отличный пример – новая модель компании ZTE - ZTE Blade V10. Это один из первых смартфонов, доступных в России, который работает на базе нового процессора MediaTek Helio P70. MediaTek выпускает качественные процессоры, которые практически ни в чем не уступают линейке Snapdragon.

ZTE Blade V10 или «лезвие», как его уже окрестили блогеры, также может похвастаться фронтальной камерой на 32 мегапикселя, качество снимков которой оптимизирует искусственный интеллект. Задняя камера тут сдвоенная и состоит из двух модулей на 16 и 5 МП. Полюбившийся эффект глубины здесь тоже присутствует, так что ваши соцсети вполне смогут дополниться крутыми снимками.

Дизайн смартфона тоже на высоте. Здесь присутствуют практически все основные тенденции на рынке. На передней панели расположился большой IPS-дисплей на 6,3 дюйма с хорошим разрешением и флагманской плотностью пикселей. Особенно радует отсутствие так называемой челки, которая порядком всем уже надоела. Как говорится, и фильмы посмотреть, и книги почитать, и в игры поиграть. Все для людей.

Смартфон представлен в трех цветовых вариантах — черном, синем и с градиентом – последнюю расцветку производители поэтично окрестили сияющим аметистом. Лично мне больше всего нравится этот вариант. Выглядит заметно свежее и интереснее своих конкурентов. Хотя, конечно, на вкус и цвет все гаджеты разные.

У десятого «лезвия» есть и младшая сестричка - ZTE Blade V10 Vita. Это почти аналогичный девайс, но по еще более доступной цене. Чуть поменьше экран, чуть меньше разрешение и камера немного попроще. В остальном – разницу заметить трудно.

Ах да, чуть не забыл! Все семейство BladeV10 кроме самой простой комплектации может похвастаться модулем NFC. Смело оставляйте бумажник дома, вам он больше не понадобится. Все же оплата телефоном в одно касание – вещь куда более удобная.

И кстати о бумажнике. Новые смартфоны ZTE уже поступили в продажу и ждут своих покупателей. Старшая модель ZTE Blade V10, имея на борту 4 гб оперативки и 64 встроенной памяти обойдется примерно в 16990. 8990 рублей за ZTE Blade V10 Vita c конфигурацией 2 + 32 и 10990 рублей за Vita c конфигурацией 3 +64.